🔴 Debate quinzenal em direto. Chega pressiona Montenegro a dizer quem apoia na segunda volta

O Chega pressiona Luis Montenegro para dizer quem apoia na segunda volta das eleições presidenciais. No arranque do debate quinzenal no Parlamento, o deputado Pedro Pinto começa a intervenção por aludir aos resultados do passado domingo e questiona diretamente o primeiro ministro e presidente do PSD para que se pronuncie sobre se apoia António José Seguro ou André Ventura.

Na resposta, Montenegro lembra que está no Parlamento enquanto primeiro-ministro e não como presidente do PSD, mas referiu que, quer ao Governo, quer ao PSD, cabe "respeitar a pronúncia do voto" dos portugueses.

Pedro Pinto retomou a palavra para insistir na pergunta sobre os apoios políticos para a segunda volta das presidenciais e também para denunciar dificuldades na votação da emigração, revelando que o Chega recebeu cinco mil queixas de emigrantes que não conseguiram ou tiveram dificuldades.

Montenegro desafia, entretanto, o Parlamento a legislar para que se facilite o voto dos imigrantes. O primeiro-ministro propõe “um processo de reflexão e decisão dos instrumentos legais para que se possa incrementar a participação”.

O primeiro-ministro garante que “da parte do Governo foi feito esforço máximo para que fosse facilitado o voto dos imigrantes”

Numa outra intervenção, o deputado Pedro Pinto trouxe ao debate as questões relacionadas com a saúde, considerando que a situação é de caos. Montenegro rejeita essa ideia, mas admite que há "dificuldades e constrangimentos" no setor.

O primeiro-ministro enumerou dados sobre o atendimento diário de milhares de utentes no Serviço Nacional da Saúde e classificou que "há uma grande desproporção entre as noticias e o serviço prestado no SNS".

Montenegro nega que o país viva um "caos na saúde, o que vive são situações de dificuldades"

Hugo Soares acusa Pedro Pinto de "flic-flac à retaguarda"

Segue-se a intervenção do líder parlamentar do PSD, Hugo Soares que critica o dirigente do Chega, Pedro Pinto, por desafiar Montenegro a dizer quem apoia nas presidenciais".

Soares lembrou citações de André Ventura durante a campanha para a primeira volta das presidenciais e criticou o líder parlamentar do Chega: "Vem aqui o Pedro Pinto pedir ao primeiro-ministro para apoiar o candidato André Ventura? Ou não teve oportunidade de concertar posição com o seu candidato ou então faz aqui um flic-flac à retaguarda".

Hugo Soares cita, entretanto, uma longa carta que de uma jovem cidadã dirigida ao Governo sobre a aquisição de uma habitação à boleia de um programa público. Acaba por lançar a crítica aos deputados do Chega. "Entretiveram-se a fazer comentários jocosos. O essencial das políticas públicas é resolver o problema de cada um dos portugueses".

Numa longa intervenção, Montenegro vem em socorro de Soares e acrescenta que a ação do Governo "visa transformar o país" e mudar a capacidade dos serviços públicos para criar soluções para os problemas para que cada um usufrua do resultado da nossa ação". O primeiro-ministro reconhece ainda que a Habitação é um dos "maiores constrangimentos ao desenvolvimento económico do país" e refere que "temos de agradecer aos jovens portugueses que acreditem em Portugal".

No final da intervenção anuncia que, esta quinta-feira, o Conselho de Ministros irá aprovar diplomas sobre a mobilidade, para "mais investimento no domínio da mobilidade, com transportes mais competitivos".