Governo avança com avaliação para apurar excesso de mortalidade em Portugal

[em atualização]

O primeiro-ministro anuncia que estão a fazer uma avaliação para apurar o excesso de mortalidade no país, quando confrontado pelo PS sobre a existência de mais 22% de óbitos.

Luis Montenegro alude a uma "epidemi de gripe e vaga de frio" e anota que o registo de mortalidade tem sido "homogéneo" no país e em várias faixas etárias acima dos 65 anos, acrescentado que é um "abuso" considerar que as mortes "estão relacionadas com falta de assistência".

Ainda sobre questões de saúde, José Luis Carneiro, secretário-geral do PS e deputado que fez uso da palavra, lembrou o que considera ser uma "tragédia pré-hospitalar", referindo-se aos recentes casos de doentes que morreram enquanto aguardavam pelo INEM.

Carneiro questionou ainda Montenegro sobre os números da pobreza em Portugal. O primeiro-ministro começou por dizer que os números de 2024 "são os melhores", mas que não os tem mencionado por respeito a quem ainda está nessa situação.

Na resposta, o lider do PS garante que esteve num encontro com responsáveis da rede europeia anti-pobreza que consideraram que o combate à pobreza "está numa gaveta" e "não está a ter prioridade política".