Mudanças na lei laboral devem "ter acordo em concertação", diz ministro Castro Almeida

"O acordo a fazer é este: é ou não importante tomar medidas para a produtividade? Não vamos conseguir melhorar salários sem melhorar a competitividade", argumentou o ministro, sublinhando que "o grande exercício será elencar os essenciais para o crescimento da economia".

"É ponto assente que tem de ser aprovado em concertação social, senão não tem pernas para andar", referiu Castro Almeida, apontando que espera "que haja margem para um acordo" porque o objetivo do Governo é "fazer crescer a produtividade das empresas".

O ministro da Economia e Coesão Territorial considera necessário um acordo em concertação social para as alterações à lei laboral poderem avançar. Segundo o Jornal de Negócios , Manuel Castro Almeida acredita ainda que há "margem para um acordo" entre Governo, sindicatos e patrões.

As alterações propostas pelo Governo à lei laboral, através do anteprojeto "Trabalho XXI", provocaram uma greve geral conjunta da CGTP e da UGT, a 11 de dezembro. O Governo quer alargar os contratos a prazo de seis meses para um ano e acabar as restrições ao outsourcing após despedimentos, assim como eliminar os três dias de falta por luto gestacional. A intenção de simplificar os despedimentos caiu, ou foi reduzida, após a convocação da greve.

Esta quarta-feira, a ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho, disse que, "com ou sem acordo", o Governo "transformará" o anteprojeto "em proposta de lei e trará ao Parlamento e negociará com todas as forças políticas".

“Damos à Concertação Social o tempo que é necessário, mas não vamos eternizar. Quando for o momento oportuno, com ou sem acordo — preferencialmente com acordo, naturalmente —, o Governo passará ao passo seguinte: transformará em proposta de lei e trará ao Parlamento e negociará com todas as forças políticas“, afirmou a ministra numa audição parlamentar, citada pelo jornal Eco.