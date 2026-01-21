"Não tinha conhecimento" da situação vivida no Canil de Foz Côa

O ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, afirmou esta quarta-feira no parlamento não ter tido conhecimento da situação vivida no canil municipal de Vila Nova de Foz Côa, caso contrário "tinha atuado".

O ministro, que foi ouvido na comissão de Agricultura e Pescas, respondia à uma pergunta da deputada do Pessoas-Animais-Natureza (PAN) que questionou o governante acerca do seu conhecimento das denúncias sobre os maus-tratos no canil.

"Não tinha conhecimento, como também estou certo que não tinha a senhora deputada [...], porque se tivesse também tinha atuado. Todos temos responsabilidade, todos temos de atuar", garantiu José Manuel Fernandes.

Em 30 de maio de 2025, 73 cães foram resgatados pela GNR do canil municipal de Foz Côa, distrito da Guarda, que se encontrava ilegal e sem condições higienossanitárias e de habitabilidade.

José Manuel Fernandes disse ainda aos deputados que atualmente a informação que tem disponível é da existência de um financiamento, em 2022, por parte do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF) para um concurso de construção de um canil municipal em Foz Coa.

No concurso, referiu, "houve propostas, que não foram admitidas por não cumprirem os requisitos" e haverá "um novo concurso".

"Mas, trata-se de um processo que também está em segredo de justiça e estou certo que nem toda a informação pode ser pública", acrescentou o governante.

Questionado pelo deputado do Chega Pedro Frazão, o ministro explicou que estão a ser "reforçados os meios" da Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), lembrando que "estão em curso concursos" que espera serem preenchidos.

O ministro indicou ainda estar em curso uma reforma do Estado com "várias possibilidades em cima da mesa", sendo a "atratividade salarial importante" para captar mais interessados", já que o número de veterinários e engenheiros agrários atuais "ficam aquém das necessidades".

José Manuel Fernandes escusou-se, contudo, a comprometer-se com "compromissos" que não dependem só do Ministério da Agricultura, "quando sugestões financeiras estão em cima da mesa".

O responsável defendeu também que não deve ser o Estado a resolver todos os problemas, devendo existir delegação de competências.

"Não é só o Estado que faz bem. As associações [de animais] e privados às vezes até fazem melhor", reconheceu, lembrando o trabalho de acompanhamento destas entidades no bem-estar animal.

O ministro assegurou igualmente não seguir o princípio da desconfiança, frisando, no entanto, que a "tutela não pode deixar os municípios sós, mas confia nos municípios", pelo que não tem "dúvida alguma que os 220 mil euros que foram para a autarquia [Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Coa] vão ser usados no canil municipal".

A ação de resgate da GNR decorreu no âmbito de uma investigação sobre maus-tratos a animais de companhia.

Em 17 de dezembro, o ex-presidente da câmara de Foz Côa João Paulo Sousa reiterou, também ouvido em audição na comissão parlamentar de Agricultura e Pescas, que não tinha conhecimento de maus-tratos animais no canil.

Em 30 de dezembro, o município de Foz Côa anunciou um investimento de 1,8 milhões de euros na construção de um novo canil e gatil municipal com capacidade para mais de uma centena de animais.

Na sequência da operação de maio, foi determinado o resgate e o encaminhamento dos animais para associações de acolhimento, bem como o encerramento do canil, por falta de licenciamento, através do ICNF. .

Os factos foram, na altura, remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Foz Coa e o caso está a ser investigado pelo Ministério Público.