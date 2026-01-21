Presidenciais 2026: CDS não apoia Seguro nem Ventura na segunda volta

21 jan, 2026 - 23:03 • Ricardo Vieira
O CDS-PP anunciou a sua posição sobre a segunda volta das eleições presidenciais. Entre António José Seguro e André Ventura, o partido liderado por Nuno Melo não vai apoiar nenhum candidato.
A decisão saiu de uma reunião da comissão executiva do CDS, realizada esta quarta-feira à noite.
O CDS argumenta, em comunicado, que "não está próximo de nenhum dos candidatos que o povo português legitimamente quis colocar em confronto na segunda volta".
O partido sublinha que "combate o Socialismo", ao mesmo tempo que "rejeita o populismo".
"Por isso e em coerência o CDS não terá nenhum empenhamento orgânico, nem institucional, nesta segunda volta, nem dará apoio a qualquer dos candidatos", refere o partido liderado por Nuno Melo.
Na primeira volta, o CDS apoiou, juntamente com o PSD, a candidatura de Marques Mendes, que ficou em quinto lugar.
O líder do PSD, Luís Montenegro, também já anunciou neutralidade do partido na segunda volta das eleições presidenciais.