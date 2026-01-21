Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Eleições

Presidenciais 2026: CDS não apoia Seguro nem Ventura na segunda volta

21 jan, 2026 - 23:03 • Ricardo Vieira

Partido liderado por Nuno Melo argumenta que "combate o Socialismo", ao mesmo tempo que "rejeita o populismo".

A+ / A-

O CDS-PP anunciou a sua posição sobre a segunda volta das eleições presidenciais. Entre António José Seguro e André Ventura, o partido liderado por Nuno Melo não vai apoiar nenhum candidato.

A decisão saiu de uma reunião da comissão executiva do CDS, realizada esta quarta-feira à noite.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O CDS argumenta, em comunicado, que "não está próximo de nenhum dos candidatos que o povo português legitimamente quis colocar em confronto na segunda volta".

Reveja debate quinzenal. PSD pressionado por (quase) todos para revelar quem apoia na segunda volta

Presidenciais dominam debate

Reveja debate quinzenal. PSD pressionado por (quase) todos para revelar quem apoia na segunda volta

Repto foi lançado na abertura do debate quinzenal (...)

O partido sublinha que "combate o Socialismo", ao mesmo tempo que "rejeita o populismo".

"Por isso e em coerência o CDS não terá nenhum empenhamento orgânico, nem institucional, nesta segunda volta, nem dará apoio a qualquer dos candidatos", refere o partido liderado por Nuno Melo.

Na primeira volta, o CDS apoiou, juntamente com o PSD, a candidatura de Marques Mendes, que ficou em quinto lugar.

O líder do PSD, Luís Montenegro, também já anunciou neutralidade do partido na segunda volta das eleições presidenciais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?