Presidenciais: Seguro em primeiro, Ventura em segundo nos boletins de voto da segunda volta

21 jan, 2026 - 18:05 • Lusa

António José Seguro e André Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no dia 8 de fevereiro.

António José Seguro vai figurar em primeiro lugar nos boletins de voto para a segunda volta das eleições presidenciais, de acordo com o sorteio realizado esta quarta-feira pelo Tribunal Constitucional.

André Ventura ficará na linha de baixo dos boletins, segundo ditou o sorteio.

Seguro e Ventura vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais no dia 8 de fevereiro, depois de terem sido os dois candidatos mais votados na primeira volta realizada no domingo passado.

António José Seguro obteve 31,1% e André Ventura 23,5%, segundo o escrutínio provisório da Secretaria-geral do Ministério da Administração Interna.

Para a segunda volta, os eleitores que pretendam votar antecipadamente em mobilidade podem fazê-lo no dia 1 de fevereiro.

Na sexta-feira, a Comissão Nacional de Eleições (CNE) esclareceu que os boletins de voto na segunda volta das eleições presidenciais vão ter apenas os nomes de dois candidatos.

"No estrangeiro e no território nacional, seja para o voto antecipado, seja para os dias da votação, vão ser impressos e distribuídos os boletins de voto do segundo sufrágio, com dois candidatos", indica a CNE, em comunicado, frisando que "qualquer informação em contrário não corresponde à verdade".

A CNE admitiu que poderá haver uma "situação excecional", designadamente quando os boletins de voto não sejam recebidos a tempo em algum local no mundo, mas ressalva que "só nesse caso é que será utilizado o boletim do primeiro sufrágio".

O vencedor deste sufrágio vai suceder a Marcelo Rebelo de Sousa, eleito em 2016 e que termina o seu mandato em março.

