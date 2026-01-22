Governo aprova compra de 8 mil bodycams para as forças de segurança

O Governo vai avançar com a compra de 8 mil bodycams para as forças de segurança, num investimento de mais de seis milhões de euros.

No briefing do Conselho de Ministros, Leitão Amaro defendeu que as câmaras — que serão usadas nas fardas dos agentes da PSP e dos militares da GNR — "podem fazer toda a diferença no combate ao crime, já que podem oferecer meios de prova adicionais para tornar o combate ao crime e a ação das forças de segurança mais eficazes".

"Protegem as forças de segurança, na medida em que eventuais ameaças ficam registadas, e reforçam a segurança dos portugueses, na medida em que também eles sabem que todas as condutas ficam gravadas", acrescentou o ministro da Presidência.

Já a ministra da Administração Interna manifestou esta quinta-feira confiança na PSP e GNR, mas considerou que "muito trabalho continua a ter de ser feito" após os recentes casos de alegados abusos por parte das polícias.

"O Ministério da Administração Interna orienta a sua ação pela confiança que deposita nas gentes que integram as nossas forças de segurança e na sua capacidade para agir dentro da legalidade democrática e com respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos."

A ministra considerou ainda que "nenhuma polícia no mundo está livre de cair nas piores práticas de abuso da sua própria força", destacando que "há instituições que funcionam, que vigiam e controlam o que acontece" e impedem que "factos isolados se transformem em práticas sistemáticas".

