Governo aprova compra de 8 mil bodycams para as forças de segurança

22 jan, 2026 - 16:19 • Redação
(Em atualização)
O Governo vai avançar com a compra de 8 mil bodycams para as forças de segurança, num investimento de mais de seis milhões de euros.
No briefing do Conselho de Ministros, Leitão Amaro defendeu que as câmaras — que serão usadas nas fardas dos agentes da PSP e dos militares da GNR — "podem fazer toda a diferença no combate ao crime, já que podem oferecer meios de prova adicionais para tornar o combate ao crime e a ação das forças de segurança mais eficazes".
"Protegem as forças de segurança, na medida em que eventuais ameaças ficam registadas, e reforçam a segurança dos portugueses, na medida em que também eles sabem que todas as condutas ficam gravadas", acrescentou o ministro da Presidência.