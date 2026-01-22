IL não apoia ninguém, mas Mariana Leitão vota “sem entusiasmo” em Seguro

A Iniciativa Liberal (IL) decidiu não declarar oficialmente o apoio a nenhum candidato na segunda volta das eleições presidenciais, marcadas para o próximo dia 8 de fevereiro – apesar de a líder Mariana Leitão assumir que vai votar “sem entusiasmo” em António José Seguro. "A Iniciativa Liberal não vai apoiar nenhum dos candidatos, na medida em que o seu espaço político, o espaço político reformista do centro-direita, não é representado por nenhum deles. E, como tal, a Iniciativa Liberal não vai fazer campanha por nenhum destes candidatos na segunda volta", afirmou a presidente do partido, Mariana Leitão, esta noite em entrevista à SIC Notícias. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A posição oficial do partido (adiada desde o último domingo por Mariana Leitão que disse “querer ouvir os órgãos do partido”) não impediu, no entanto, a própria presidente de assumir que, entre Seguro e Ventura, se vê obrigada a colocar a cruz no nome do antigo líder do PS. “Vou votar sem entusiasmo em António José Seguro”, afirmou Mariana Leitão.

"Eu rejeito, liminarmente, aquilo que é a forma de fazer política do outro candidato, o populismo, o divisionismo e a política através da mentira. E, portanto, como rejeito e repudio e não me revejo absolutamente nessa forma de fazer política, fiz a minha opção", esclareceu, voltando a dizer que o espaço de centro-direita não está na segunda volta por culpa de "Luís Montenegro". Para a líder liberal, a escolha em António José Seguro parece ser um "mal menor", por não encontrar em nenhum dos candidatos o "espírito reformista" que diz ter visto nas eleições do último domingo, em que um conjunto "alargado" de pessoas demonstrou querer "mudança, reformas, um país diferente" e que já não se reveem "na forma tradicional dos partidos que têm governado o país". Ainda assim, e apesar de esperar uma relação "cordial" com Seguro, a líder da IL diz não encontrar nenhum destes pontos no antigo líder socialista.

Cotrim de Figueiredo aponta "erro estratégico da liderança do PSD" na hora da derrota

"Também não demonstrou ter o sentido reformista e de mudança que esta franja do eleitorado que manifestou claramente nestas eleições que quer essa mudança precisa", defendeu. "A Iniciativa Liberal, enquanto partido, estar a fazer campanha por alguém que pode, inclusivamente, vir a ser uma força de bloqueio em Belém pode não ir ao encontro das necessidades das pessoas, pode não permitir que o país ande para a frente e limita-se a ficar tudo exatamente na mesma". "É importante que António José Seguro consiga chegar e não ser só Presidente da República pela rejeição ao outro candidato, mas ser Presidente da República porque consegue falar para várias franjas do eleitorado e consegue agregar", disse ainda. Antes de Mariana Leitão, também o líder parlamentar, Mário Amorim Lopes, o vice-presidente da Assembleia da República, Rodrigo Saraiva, e o fundador da IL, Carlos Guimarães Pinto, já tinham anunciado o voto em António José Seguro.