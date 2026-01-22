Leitão Amaro condena grupo neonazi 1143. "Não há lugar na sociedade portuguesa a raiva, violência e conspiração"

A PJ deteve na terça-feira diversos membros do grupo neonazi 1143 , incluindo militantes do Chega, partido liderado pelo candidato presidencial André Ventura, e o ministro da Presidência avisa que “ não há na sociedade portuguesa lugar ao ódio, não há lugar na sociedade portuguesa a raiva, a violência , a conspiração para tomar a justiça nas próprias mãos”.

Questionado pelos jornalistas na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros se o Governo está preocupado com a ação e intenções deste grupo de extrema-direita, António Leitão Amaro referiu que o executivo condena “todos, todos” os exercícios de “violência, de preparação de violência, de ataques, seja a cidadãos individuais, seja a grupos, seja a grupos minoritários”.

O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, condenou, esta quinta-feira, o grupo de ideologia neonazi 1143 , desmantelado esta semana pela Polícia Judiciária (PJ) e que estaria a preparar ações com ofensas ao profeta Maomé para provocar reações negativas por parte da comunidade muçulmana.

Leitão Amaro garantiu também a “solidariedade toda” do Governo às forças de segurança portuguesas e às entidades de investigação que “combatam, persigam e punam todos os que usam a violência, seja contra uma mulher, seja contra dentro ou fora de casa, seja contra um estudante, seja contra uma pessoa mais velha, seja português ou seja estrangeiro, faça parte da maioria ou da minoria”.

Esta quarta-feira, na entrevista à RTP, o candidato presidencial e líder do Chega, André Ventura, mostrou-se irritado com as perguntas sobre o tema e acabou por não condenar diretamente as atividades do grupo neonazi 1143 e afirmou que “qualquer pessoa pode ser militante do Chega”, um partido que classifica como “de democracia, que quer melhorar a democracia, lutar contra a corrupção, lutar contra a violência e garantir que o país não se deixa invadir por imigrantes, também”.

O ministro da Presidência esta sexta-feira foi perentório. “Um crime é um crime e a justiça é cega à cor da pele, à religião, à raça, ao partido político de quem é o criminoso e de quem é a vítima. Todas as vítimas têm de ser protegidas independentemente da raça, da cor da pele, da religião e da ideologia”, afirmou o governante.

Leitão Amaro referiu, ainda, que “todos os criminosos, venham eles de que lado venham, tenham eles a nacionalidade que tenham, são criminosos por serem criminosos, nenhuma dessas características os coloca numa posição de proteção ou de alvo preferencial da justiça”, acrescentando que com este Governo “a Justiça funciona e as forças de segurança, os serviços e os órgãos de justiça têm todo o apoio e a solidariedade para perseguir quem faz mal”.

Para o ministro da Presidência, Portugal “é um país de justiça e de tolerância” que condena “todas as formas de ódio e violência”.