Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Livre apoia António José Seguro na segunda volta das presidenciais de 2026

22 jan, 2026 - 09:06 • Olímpia Mairos

Partido decidiu apoio por unanimidade após auscultação interna, na qual 99% dos participantes votaram a favor da candidatura de António José Seguro à Presidência da República.

A+ / A-

O partido Livre anunciou esta quarta-feira o apoio formal à candidatura de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais de 2026, após uma decisão unânime da Assembleia do partido.

Em comunicado, o Livre recorda que apoiou na primeira volta a candidatura de Jorge Pinto, que classifica como uma candidatura de “coragem, generosidade e consciência do momento político”, alinhada com os valores do partido, como a defesa da democracia, da justiça social, da transição ecológica e da Constituição da República Portuguesa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os resultados da primeira volta colocaram na segunda ronda António José Seguro e André Ventura, uma escolha que o Livre descreve como sendo entre “dois projetos políticos profundamente distintos”. No mesmo comunicado, o partido considera que a candidatura de André Ventura representa “um risco sério para o Estado de Direito democrático”, lembrando a normalização de discursos de exclusão, a descredibilização das instituições e a incompatibilidade com princípios fundamentais da Constituição e dos direitos humanos.

Apesar das diferenças políticas em relação ao antigo secretário-geral do PS, o Livre sublinha que António José Seguro tem um percurso marcado pelorespeito pela Constituição da República Portuguesa, pelas instituições democráticas e pelo pluralismo político”.

A decisão de apoio foi antecedida por um processo de auscultação interna a membros e apoiantes do partido. Segundo o comunicado, participaram cerca de 1.800 pessoas — aproximadamente 40% do universo de membros e apoiantes —, com 99% dos votantes a responderem afirmativamente à pergunta sobre o apoio a António José Seguro na segunda volta.

O apoio foi igualmente reforçado por declarações públicas do próprio Jorge Pinto na noite eleitoral, bem como dos co-porta-vozes do Livre, Isabel Mendes Lopes e Rui Tavares.

“O Livre assume este apoio de forma clara, preservando a sua autonomia política e a afirmação dos seus valores fundamentais”, conclui o comunicado.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?