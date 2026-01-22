LIVRE apoia António José Seguro na segunda volta das presidenciais de 2026

O partido LIVRE anunciou esta quarta-feira o apoio formal à candidatura de António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais de 2026, após uma decisão unânime da Assembleia do partido.

Em comunicado, o LIVRE recorda que apoiou na primeira volta a candidatura de Jorge Pinto, que classifica como uma candidatura de “coragem, generosidade e consciência do momento político”, alinhada com os valores do partido, como a defesa da democracia, da justiça social, da transição ecológica e da Constituição da República Portuguesa.

Os resultados da primeira volta colocaram na segunda ronda António José Seguro e André Ventura, uma escolha que o LIVRE descreve como sendo entre “dois projetos políticos profundamente distintos”. No mesmo comunicado, o partido considera que a candidatura de André Ventura representa “um risco sério para o Estado de Direito democrático”, lembrando a normalização de discursos de exclusão, a descredibilização das instituições e a incompatibilidade com princípios fundamentais da Constituição e dos direitos humanos.

Apesar das diferenças políticas em relação ao antigo secretário-geral do PS, o LIVRE sublinha que António José Seguro tem um percurso marcado pelo “respeito pela Constituição da República Portuguesa, pelas instituições democráticas e pelo pluralismo político”.

A decisão de apoio foi antecedida por um processo de auscultação interna a membros e apoiantes do partido. Segundo o comunicado, participaram cerca de 1.800 pessoas — aproximadamente 40% do universo de membros e apoiantes —, com 99% dos votantes a responderem afirmativamente à pergunta sobre o apoio a António José Seguro na segunda volta.

O apoio foi igualmente reforçado por declarações públicas do próprio Jorge Pinto na noite eleitoral, bem como dos co-porta-vozes do LIVRE, Isabel Mendes Lopes e Rui Tavares.

“O LIVRE assume este apoio de forma clara, preservando a sua autonomia política e a afirmação dos seus valores fundamentais”, conclui o comunicado.