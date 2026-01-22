Mariana Vieira da Silva."Gouveia e Melo honra o seu eleitorado se decidir apoio nos próximos dias"

A antiga ministra socialista, que não apoiou publicamente António José Seguro, diz ainda que o PS "tem de ter o cuidado" de se resguardar na visibilidade do apoio do partido ao candidato na segunda volta.

"Era importante que todos o fizessem. E se alguns podem ter de balançar os riscos de o fazer, não me parece que Gouveia e Melo perca absolutamente nada. Muito antes, pelo contrário, parece-me que honra o seu eleitorado se o fizer ", afirma no programa "Casa Comum".

Mariana Vieira da Silva espera que Gouveia e Melo seja claro nos próximos dias sobre quem apoia na segunda volta das presidenciais. A antiga ministra do PS considera que a estratégia de Seguro deve passar agora por "alargar" o eleitorado, o que implica trabalhar na atração dos votantes em Gouveia e Melo. Mas este deve ser também claro na sua posição.

"O Partido Socialista também compreendeu essa necessidade [na primeira volta] e acho que terá esse cuidado, porque a partir daqui o que é preciso é alargar", aconselha Mariana Vieira da Silva, que conclui que Seguro já recolheu "praticamente todo o eleitorado de esquerda" na primeira volta.

"Sobram menos de 5% de votos por recuperar nas pessoas que votaram em Catarina Martins, António Filipe e Jorge Pinto. É preciso recuperar esses votos, mas eles já não são muitos", reconhece a ex-ministra do PS no programa "Casa Comum" da Renascença.

Alerta Montenegro. Ventura pode obter "mais de 35%"

A deputada do PS defende que Seguro deve "criar e consolidar" a "narrativa da estabilidade e da democracia" e diz-se chocada por "ao primeiro abanão, aquilo que aconteceu em muitos países e que, apesar de tudo, tem contribuído para uma estabilidade a nível europeu, em Portugal não possa acontecer".

Mariana Vieira da Silva avisa Luís Montenegro para o perigo que André Ventura representa para o centro-direita, até porque este pode chegar a uma percentagem superior de votos na segunda volta.

"O risco de André Ventura subir dos seus 23% até mais de 35% existe realmente. Perante isso, Luís Montenegro tem de decidir se vai à frente ou atrás desse processo. E até agora mostrou que quer simplesmente ir atrás", critica a antiga dirigente do PS.

A deputada socialista diz que a estratégia de "tomar conta da agenda do Chega" não resulta, porque "aquele eleitorado está à procura daquele protagonista, muito mais do que daquelas políticas".

Percurso de Seguro responde às dúvidas do centro-direita

Questionada sobre o facto de António José Seguro insistir que teria rubricado um acordo com a AD em 2013 sob proposta de Cavaco Silva, Mariana Vieira da Silva anota "características biográficas relevantes" de António José Seguro que "até deviam facilitar que o centro-direita tomasse as suas decisões".

A ex-ministra lembra que António José Seguro foi criticado nos últimos tempos "precisamente por ser pouco claro nessa dimensão e isso ajuda a quem, no centro-direita, possa fazer este apoio".

A deputada socialista espera que a decisão de Luis Montenegro forneça também uma oportunidade para o Partido Socialista "ocupar o seu espaço mais tradicional e não ficar tão reduzido aos seus 20 e poucos por cento".