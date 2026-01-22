Marques Mendes vai apoiar Seguro na segunda volta das presidenciais

Veja também:

Luís Marques Mendes vai apoiar António José Seguro na segunda volta das presidenciais, confirmou a Renascença junto de fonte próxima antigo líder do PSD. A notícia foi inicialmente avançada pelo Observador.

O endosso de Marques Mendes ao candidato apoiado pelo Partido Socialista foi, entretanto, formalizado de viva voz.

Em declarações ao jornal Expresso, Marques Mendes considera que é uma “questão de coerência”.

Seguro “é o único que se aproxima dos valores que eu sempre defendi: defesa da democracia, garantia do espaço da moderação, respeito pelo propósito de representar todos os portugueses”, afirma o antigo líder do PSD.

Contactado pela Renascença, Marques Mendes disse que não pretende prestar mais declarações.

Marques Mendes ficou em quinto lugar na primeira volta das presidenciais, do passado domingo, com 11,3% dos votos.