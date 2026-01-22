Marques Mendes vai apoiar Seguro na segunda volta das presidenciais

22 jan, 2026 - 18:23 • Alexandre Abrantes Neves , com redação
Luís Marques Mendes vai apoiar António José Seguro na segunda volta das presidenciais, confirmou a Renascença junto de fonte próxima antigo líder do PSD. A notícia foi inicialmente avançada pelo Observador.
O endosso de Marques Mendes ao candidato apoiado pelo Partido Socialista foi, entretanto, formalizado de viva voz.
Em declarações ao jornal Expresso, Marques Mendes considera que é uma “questão de coerência”.
Seguro “é o único que se aproxima dos valores que eu sempre defendi: defesa da democracia, garantia do espaço da moderação, respeito pelo propósito de representar todos os portugueses”, afirma o antigo líder do PSD.
Contactado pela Renascença, Marques Mendes disse que não pretende prestar mais declarações.
Marques Mendes ficou em quinto lugar na primeira volta das presidenciais, do passado domingo, com 11,3% dos votos.
António José Seguro, com 31,1% e André Ventura, com 23,5%, passaram à segunda volta, que está marcada para 8 de fevereiro.
Mendes apoia Seguro, apesar de o líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter optado pela neutralidade na segunda volta das presidenciais.
António José Seguro já garantiu o apoio do Livre, do PCP e do Bloco de Esquerda, além dos candidatos Jorge Pinto e António Filipe.
Entretanto, foi anunciado um debate televisivo entre António José Seguro e André Ventura. Os candidatos a Presidente da República voltam a encontrar-se na próxima terça-feira, dia 27. O frente a frente será transmitido, a partir das 20h30, na RTP, SIC e TVI.
[notícia atualizada às 19h14 - com declarações de Marques Mendes]