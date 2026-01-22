Ouvir
Marques Mendes vai apoiar Seguro na segunda volta das presidenciais

22 jan, 2026 - 18:23 • Alexandre Abrantes Neves , com redação

Segunda volta das eleições presidenciais está marcada para 8 de fevereiro. Candidato derrotado na primeira volta está agora ao lado de Seguro contra André Ventura.

Luís Marques Mendes vai apoiar António José Seguro na segunda volta das presidenciais, confirmou a Renascença junto de fonte próxima antigo líder do PSD. A notícia foi inicialmente avançada pelo Observador.

O endosso de Marques Mendes ao candidato apoiado pelo Partido Socialista foi, entretanto, formalizado de viva voz.

Em declarações ao jornal Expresso, Marques Mendes considera que é uma “questão de coerência”.

Seguro “é o único que se aproxima dos valores que eu sempre defendi: defesa da democracia, garantia do espaço da moderação, respeito pelo propósito de representar todos os portugueses”, afirma o antigo líder do PSD.

Marques Mendes ficou em quinto lugar na primeira volta das presidenciais, do passado domingo, com 11,3% dos votos.

António José Seguro, com 31,1% e André Ventura, com 23,5%, passaram à segunda volta, que está marcada para 8 de fevereiro.

Mendes apoia Seguro, apesar de o líder do PSD e primeiro-ministro, Luís Montenegro, ter optado pela neutralidade na segunda volta das presidenciais.

António José Seguro já garantiu o apoio do Livre, do PCP e do Bloco de Esquerda, além dos candidatos Jorge Pinto e António Filipe.

Entretanto, foi anunciado um debate televisivo entre António José Seguro e André Ventura. Os candidatos a Presidente da República voltam a encontrar-se na próxima terça-feira, dia 27. O frente a frente será transmitido, a partir das 20h30, na RTP, SIC e TVI.

[notícia atualizada às 19h14 - com declarações de Marques Mendes]

