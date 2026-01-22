“O PSD tem de existir”. Duarte Pacheco espera uma posição formal do PSD sobre segunda volta

O social-democrata Duarte Pacheco ainda espera que Luís Marques Mendes possa dizer em quem vai votar na segunda volta. No programa "Casa Comum", o ex-deputado do PSD considera "importante que todas as figuras que defendem a democracia possam transmitir o seu sentido de voto", respeitando que um candidato não seja dono dos votos para os endossar a um outro concorrente. Duarte Pacheco apoiou Marques Mendes na primeira volta e anunciou o seu voto em António José Seguro nas eleições de 8 de Fevereiro. Da mesma forma, o social-democrata aguarda que o seu partido tome uma posição formal, além da opinião já expressa por Luís Montenegro. "Prefiro que o PSD tenha uma posição, para que fique claro. Há momentos em que querer ficar em cima da ponte não é bom para ninguém, nomeadamente para o próprio PSD", argumenta Duarte Pacheco.

O comentador social-democrata salienta que a segunda volta joga-se entre duas personalidades "com ideias muito diferentes sobre o país" que contam com retaguardas partidárias fortes," nomeadamente o Partido Socialista, que, como se tem vindo a ver desde domingo, quer cavalgar o resultado de António José Seguro". Pacheco insiste que "o PSD tem que existir" na segunda volta. "É o maior partido do centro-direita em Portugal, tem responsabilidades históricas, mas, sobretudo, no presente, na governação das regiões autónomas, das autarquias e do governo do país", sublinha o ex-deputado que deixa ainda um alerta ao seu partido. "As pessoas vão 'perder a virgindade' [no plano político, ao votar em Ventura], e ao fazerem-no, numas próximas eleições, se não estiverem satisfeitos com a atual governação, certamente poderão votar no Chega". Responder ao eleitorado Cotrim com reformas No rescaldo da primeira volta, Duarte Pacheco considera que o Governo da AD deve responder ao eleitorado de Cotrim de Figueiredo com "reformas que tenham resultados visíveis". Na análise do ex-deputado do PSD, estas foram as bandeiras do candidato liberal "e o eleitorado do centro-direita pensa que o país precisa de ser reformado". Questionado sobre a possibilidade de uma remodelação com a entrada de protagonistas do espaço político da Iniciativa Liberal, Duarte Pacheco prefere pôr o foco na necessidade de mudança.