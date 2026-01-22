Seguro e Ventura em debate na televisão na próxima terça-feira

22 jan, 2026 - 17:15 • Catarina Magalhães
António José Seguro e André Ventura voltam a encontrar-se na próxima quinta-feira, dia 27, para único frente-a-frente televisivo durante a campanha para a segunda volta das eleições presidenciais, agendadas para 8 de fevereiro.
Transmitido em simultâneo nos três canais generalistas, este debate vai começar pelas 20h30 na RTP, SIC e TVI.
Segundo as estações televisivas, a ideia inicial seria realizar dois debates, André Ventura aceitou os dois, mas Seguro optou por apenas um.
Para discutir vários temas relacionados ao cargo de Presidente da Repúblicas, o debate terá uma duração prevista de 75 minutos.