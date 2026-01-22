Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Seguro recusa comentar eventuais apoios e vinca que "segurança e defesa" são prioridades

22 jan, 2026 - 19:16 • Tomás Anjinho Chagas

Candidato a Belém revelou que Passos Coelho não lhe ligou a felicitar pela passagem à segunda volta das eleições presidenciais. Seguro não quis falar sobre eventuais apoios à sua candidatura.

A+ / A-

António José Seguro garante que a "segurança e a defesa dos portugueses" é uma prioridade para a sua candidatura, e assume que é preciso mais de Portugal e da Europa.

O candidato à presidência teve esta quinta-feira à tarde um encontro com especialistas em assuntos internacionais, e não quis falar sobre outros temas aos jornalistas, diz apenas que a defesa e a segurança estão no topo das suas prioridades.

"Quero reafirmar a par desta minha prioridade, a segurança e a defesa dos portugueses e do nosso país, quero também reafirmar a nossa manutenção nas alianças, quer da NATO, quer da União Europeia", afirmou o antigo líder socialista.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Ainda assim, assume que "há muito trabalho de casa a fazer, quer no seio da União Europeia, quer no seio do nosso país", e garante que esse é um dos desafios que encara como mais importantes.

Marques Mendes vai apoiar Seguro na segunda volta das presidenciais

Eleições

Marques Mendes vai apoiar Seguro na segunda volta das presidenciais

Seguro “é o único que se aproxima dos valores que (...)

Questionado sobre o eventual apoio público de Marques Mendes à sua candidatura, diz que só fala dele quando acontecer.

Seguro rejeita falar sobre o efeito que os apoios podem ter para uma eventual vitimização de André Ventura, e sobre o facto de só ter um debate previsto com André Ventura, argumenta que já debateu várias vezes nos últimos meses.

"Eu penso que será o 31º debate", responde, em declarações aos jornalistas no Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, o MACAM, em Lisboa.

O candidato apoiado pelo PS revelou ainda que Passos Coelho não lhe ligou a felicitar pela passagem à segunda volta das presidenciais.

Seguro e Ventura em debate na televisão na próxima terça-feira

Presidenciais 2026

Seguro e Ventura em debate na televisão na próxima terça-feira

Único debate televisivo entre os dois candidatos à(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?