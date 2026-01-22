Ventura acusa Marques Mendes de se juntar a "tacho de interesses"

O candidato presidencial apoiado pelo Chega, André Ventura, acusou esta quinta-feira Marques Mendes de se ter juntado ao "tacho de interesses" ao declarar o seu apoio a António José Seguro na segunda volta, dirigindo também críticas a CDS e Iniciativa Liberal.

À chegada a um jantar-comício com emigrantes portugueses na Suíça, na localidade de Volketswil, no cantão de Zurique, Ventura, questionado sobre o apoio pessoal declarado por Marques Mendes a Seguro, disse que essa "não é uma notícia que espante ninguém", estranhando apenas que suceda três dias depois de o candidato apoiado pelo PSD na primeira volta ter dito que não endossaria os seus votos a ninguém.

"Há três dias, o dr. Marques Mendes disse assim: eu não endossarei os meus votos a ninguém, porque quero dar liberdade a quem votou em mim. Agora, como todos, como o sistema está todo a unir-se e o sistema de interesses está todo à volta da mesma coisa, o dr. Marques Mendes entendeu que não devia ficar fora deste tacho de interesses, e então já quis apressar-se para vir juntar-se a ele", declarou o líder do Chega.

Ventura afirmou que "toda a gente sabe que o PSD é mais ou menos igual ao PS, toda a gente sabe como é", apontando que aquilo que estranha "é uma mudança de posição três dias depois de uma eleição".

Questionado se receia que o centro-direita se una à esquerda na segunda volta, no apoio a António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, um pouco à imagem do que acontece em eleições presidenciais francesas para impedir o triunfo de Marine Le Pen, Ventura disse que "isso está a acontecer, claramente", alargando então as suas críticas também a CDS e IL.