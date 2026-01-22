Ventura irritado com perguntas sobre neonazis. "Qualquer pessoa pode ser militante do Chega"

André Ventura garante que desconhecia que três elementos de um grupo neonazi eram também militantes do Chega. Em entrevista esta quarta-feira à RTP, o candidato presidencial mostrou irritado com perguntas sobre alegadas ligações do movimento 1143 ao partido.

"O Chega tornou-se um partido muito grande, com militantes de todos os quadrantes e, como em todos, há situações que não são as melhores. Procurei fazer diferente dos outros líderes partidários, sempre, afastar o que tinha de ser afastado, dar uma imagem aos portugueses de transparência", declarou André Ventura, que vai disputar a segunda volta das eleições presidenciais com António José Seguro.

O líder do Chega garante que “nem sei quem são” os elementos do grupo 1143 detidos no âmbito da Operação Irmandade com ligações ao partido. “Julgo que alguns já tinham sido expulsos até do partido e, portanto, essa questão nem se coloca”, respondeu.

Ventura afirma que “qualquer pessoa pode ser militante do Chega”, um partido “de democracia, que quer melhorar a democracia, lutar contra a corrupção, lutar contra a violência e garantir que o país não se deixa invadir por imigrantes, também”. Afirma que não quer desvalorizar o caso dos militantes neonazis, mas contra-ataca com críticas ao jornalismo, “invadido pela extrema-esquerda, e ao Partido Socialista. “Isso era o mesmo que dizer que o PS é um partido de corrupção, porque todos os dias são presas pessoas corruptas do PS e tenho a certeza que não vai perguntar isso ao António José Seguro”, atirou.