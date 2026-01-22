Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Internet

Volksvargas responde ao PM: "É uma página de sátira política"

22 jan, 2026 - 15:35 • Ana Kotowicz

"O texto fictício atribuído ao primeiro-ministro foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira", escreve o autor da publicação no Volksvargas

A+ / A-

Volksvargas "é uma página satírica", "conhecida por publicar memes" e em que fica "absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar". Foi assim que reagiu o autor da página da rede social x que é acusado pelo primeiro-ministro de desinformação.

"Não deixa de ser sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor", escreve Volksvargas.

O primeiro-ministro Luís Montenegro disse ter sido “alvo de um ato de desinformação” com elevada difusão pública nas redes sociais, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira de manhã.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com a nota do gabinete do primeiro-ministro, a falsa informação teve origem aparente num utilizador identificado como “Volksvargas” e foi difundida na rede social X, através de uma publicação que simulava uma mensagem do Presidente dos EUA, acompanhada por uma imagem com uma mensagem falsamente atribuída ao primeiro-ministro português.

Donald Trump partilhou, nos últimos dias, mensagens privadas que lhe foram enviadas por Mark Rutte, secretário-geral da NATO, e Emmanuel Macron, Presidente de França.

Ao início da tarde, surgiu um comunicado na página visada. "Tive hoje conhecimento de um comunicado do gabinete do primeiro-ministro em que é anunciada a intenção de apresentar 'queixa nas instâncias competentes' em virtude da publicação de uma imagem. A página Volksvargas é uma página de sátira política, conhecida por publicar memes."

Segundo o autor, o texto fictício atribuído ao primeiro-ministro "foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira" e, por isso, incluiu "expressões como 'supreme leader' e 'great architect of our modern times', e admitindo 'sovereign access to our Azores islands'”.

Luís Montenegro alvo de desinformação nas redes sociais. Vai apresentar queixa

Internet

Luís Montenegro alvo de desinformação nas redes sociais. Vai apresentar queixa

Falsa publicação atribuída ao Presidente dos EUA f(...)

O autor da página recorda ainda que na sequência da divulgação de mensagens privadas enviadas por Mark Rutte e Emmanuel Macron a Donald Trump, "surgiram várias publicações semelhantes nas redes sociais a imaginar o que outros líderes andariam a dizer ao presidente americano", como uma, do partido inglês Democratas Liberais, "em que imaginam uma mensagem enviada por Nigel Farage a Trump".

"Trata-se, assim, de uma imagem satírica, que deixa absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar, estando, inclusive, acompanhada da marca de água “@volksvargas” no canto inferior direito", inisite o autor da publicação

No fim, o autor critica a posição assumida pelo primeiro-ministro, considerando "sintomático e lamentável" que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada por partidos políticos — nomeando o Chega —, mas procure "intimidar uma página satírica".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 22 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?