Volksvargas responde ao PM: "É uma página de sátira política"

22 jan, 2026 - 15:35 • Ana Kotowicz
Volksvargas "é uma página satírica", "conhecida por publicar memes" e em que fica "absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar". Foi assim que reagiu o autor da página da rede social x que é acusado pelo primeiro-ministro de desinformação.
"Não deixa de ser sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor", escreve Volksvargas.
O primeiro-ministro Luís Montenegro disse ter sido “alvo de um ato de desinformação” com elevada difusão pública nas redes sociais, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira de manhã.
De acordo com a nota do gabinete do primeiro-ministro, a falsa informação teve origem aparente num utilizador identificado como “Volksvargas” e foi difundida na rede social X, através de uma publicação que simulava uma mensagem do Presidente dos EUA, acompanhada por uma imagem com uma mensagem falsamente atribuída ao primeiro-ministro português.
Donald Trump partilhou, nos últimos dias, mensagens privadas que lhe foram enviadas por Mark Rutte, secretário-geral da NATO, e Emmanuel Macron, Presidente de França.
Ao início da tarde, surgiu um comunicado na página visada. "Tive hoje conhecimento de um comunicado do gabinete do primeiro-ministro em que é anunciada a intenção de apresentar 'queixa nas instâncias competentes' em virtude da publicação de uma imagem. A página Volksvargas é uma página de sátira política, conhecida por publicar memes."
Segundo o autor, o texto fictício atribuído ao primeiro-ministro "foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira" e, por isso, incluiu "expressões como 'supreme leader' e 'great architect of our modern times', e admitindo 'sovereign access to our Azores islands'”.
O autor da página recorda ainda que na sequência da divulgação de mensagens privadas enviadas por Mark Rutte e Emmanuel Macron a Donald Trump, "surgiram várias publicações semelhantes nas redes sociais a imaginar o que outros líderes andariam a dizer ao presidente americano", como uma, do partido inglês Democratas Liberais, "em que imaginam uma mensagem enviada por Nigel Farage a Trump".
"Trata-se, assim, de uma imagem satírica, que deixa absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar, estando, inclusive, acompanhada da marca de água “@volksvargas” no canto inferior direito", inisite o autor da publicação
No fim, o autor critica a posição assumida pelo primeiro-ministro, considerando "sintomático e lamentável" que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada por partidos políticos — nomeando o Chega —, mas procure "intimidar uma página satírica".