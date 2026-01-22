Volksvargas responde ao PM: "É uma página de sátira política"

Volksvargas "é uma página satírica", "conhecida por publicar memes" e em que fica "absolutamente claro que não há qualquer intenção nem possibilidade de desinformar". Foi assim que reagiu o autor da página da rede social x que é acusado pelo primeiro-ministro de desinformação. "Não deixa de ser sintomático e lamentável que o Governo não se preocupe com a desinformação propagada pelo Chega, mas procure intimidar uma página satírica ao ponto de querer processar o seu autor", escreve Volksvargas. O primeiro-ministro Luís Montenegro disse ter sido “alvo de um ato de desinformação” com elevada difusão pública nas redes sociais, segundo um comunicado divulgado esta quinta-feira de manhã. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui De acordo com a nota do gabinete do primeiro-ministro, a falsa informação teve origem aparente num utilizador identificado como “Volksvargas” e foi difundida na rede social X, através de uma publicação que simulava uma mensagem do Presidente dos EUA, acompanhada por uma imagem com uma mensagem falsamente atribuída ao primeiro-ministro português.

Donald Trump partilhou, nos últimos dias, mensagens privadas que lhe foram enviadas por Mark Rutte, secretário-geral da NATO, e Emmanuel Macron, Presidente de França. Ao início da tarde, surgiu um comunicado na página visada. "Tive hoje conhecimento de um comunicado do gabinete do primeiro-ministro em que é anunciada a intenção de apresentar 'queixa nas instâncias competentes' em virtude da publicação de uma imagem. A página Volksvargas é uma página de sátira política, conhecida por publicar memes." Segundo o autor, o texto fictício atribuído ao primeiro-ministro "foi escrito de modo a não deixar margem para dúvida de que se trata de uma sátira" e, por isso, incluiu "expressões como 'supreme leader' e 'great architect of our modern times', e admitindo 'sovereign access to our Azores islands'”.

O autor da página recorda ainda que na sequência da divulgação de mensagens privadas enviadas por Mark Rutte e Emmanuel Macron a Donald Trump, "surgiram várias publicações semelhantes nas redes sociais a imaginar o que outros líderes andariam a dizer ao presidente americano", como uma, do partido inglês Democratas Liberais, "em que imaginam uma mensagem enviada por Nigel Farage a Trump".