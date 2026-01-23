Cotrim de Figueiredo cria movimento cívico após terceiro lugar nas presidenciais

23 jan, 2026 - 22:01 • Alexandre Abrantes Neves
Depois do terceiro lugar nas presidenciais e de conseguir mais do dobro dos votos da Iniciativa Liberal (IL) nas últimas legislativas, João Cotrim de Figueiredo avança agora para a criação de um movimento cívico.
A notícia foi avançada pelo próprio esta noite em entrevista à SIC Notícias. O candidato apoiado pela IL na primeira volta decidiu pegar na iniciativa “Horizonte 2031” (uma lista lançada no início da pré-campanha com mais de 100 personalidades, de diversas áreas, que declararam o apoio à sua candidatura) e formalizá-la num movimento, cujo nome deixa no ar a possibilidade de Cotrim já estar a pensar nas presidenciais de 2031.
Esta é mais uma das evidências da demarcação entre a IL e o futuro político de João Cotrim de Figueiredo. Já no passado domingo, no discurso da noite eleitoral onde assumiu a derrota por não chegar à segunda volta, o também eurodeputado vincou que o caminho construído com a sua candidatura presidencial não podia ficar por ali – sem, contudo, deixar qualquer referência, direta ou indireta, ao partido que já liderou.
“Esta campanha nunca foi apenas uma campanha eleitoral. Foi um desafio aos portugueses que querem um país que pense mais, decida melhor e exija mais de si próprio. É uma grande vitória desses portugueses, vossa. Por isso, hoje não tem de ser um fim. Pode muito bem ser o princípio de um caminho que se abriu para que alguém o possa trilhar”, afirmou numa plateia recheada de pesos pesados da IL, como a líder, Mariana Leitão, o vice-presidente da Assembleia da República, Rodrigo Saraiva, e o líder parlamentar, Mário Amorim Lopes.
Presidenciais 2026
Questionado nessa altura pelos jornalistas, Cotrim de Figueiredo garantiu, uma vez mais, que não pretende voltar à liderança da IL. “Está bem entregue”, considerou, referindo-se a Mariana Leitão que, esta quinta-feira, admitiu que Cotrim “faz falta” à política nacional, não se alongando em mais comentários.
Também na última quarta-feira, na SIC Notícias, Bernardo Blanco, antigo deputado e diretor de campanha de Cotrim, afirmou que “gostaria muito” de ter Cotrim de Figueiredo de regresso à política nacional e que considerava haver “caminho” para isso, mas que “duvidava” que isso passasse pela liderança do partido.
Ainda durante a campanha eleitoral, Cotrim de Figueiredo sempre assumiu que queria expandir a base eleitoral para lá do eleitorado habitual da IL, jovem e de classe económica mais elevada. Para isso, descolou-se do partido, fosse com a pouca presença de figuras liberais nas ações de campanha, fosse nos temas abordados – falou diversas vezes da importância da saúde e visitou perto de uma dezena de lares de idosos nas duas semanas antes das eleições.
O objetivo de arrecadar mais votos ao centro-direita e de ficar à frente de Marques Mendes acabou concretizado, mas Cotrim sabe que a margem para a IL conseguir manter este eleitorado é curta. Por isso, o antigo líder liberal tem noção de que o seu futuro na política nacional – seja em Belém ou não – precisa de dar um passo em frente, para uma plataforma mais agregadora. Um movimento cívico é o capítulo que se segue.