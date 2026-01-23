Cotrim de Figueiredo cria movimento cívico após terceiro lugar nas presidenciais

[em atualização]

Depois do terceiro lugar nas presidenciais e de conseguir mais do dobro dos votos da Iniciativa Liberal (IL) nas últimas legislativas, João Cotrim de Figueiredo avança agora para a criação de um movimento cívico.

A notícia foi avançada pelo próprio esta noite em entrevista à SIC Notícias. O candidato apoiado pela IL na primeira volta decidiu pegar na iniciativa “Horizonte 2031” (uma lista lançada no início da pré-campanha com mais de 100 personalidades, de diversas áreas, que declararam o apoio à sua candidatura) e formalizá-la num movimento, cujo nome deixa no ar a possibilidade de Cotrim já estar a pensar nas presidenciais de 2031.

Esta é mais uma das evidências da demarcação entre a IL e o futuro político de João Cotrim de Figueiredo. Já no passado domingo, no discurso da noite eleitoral onde assumiu a derrota por não chegar à segunda volta, o também eurodeputado vincou que o caminho construído com a sua candidatura presidencial não podia ficar por ali – sem, contudo, deixar qualquer referência, direta ou indireta, ao partido que já liderou.

“Esta campanha nunca foi apenas uma campanha eleitoral. Foi um desafio aos portugueses que querem um país que pense mais, decida melhor e exija mais de si próprio. É uma grande vitória desses portugueses, vossa. Por isso, hoje não tem de ser um fim. Pode muito bem ser o princípio de um caminho que se abriu para que alguém o possa trilhar”, afirmou numa plateia recheada de pesos pesados da IL, como a líder, Mariana Leitão, o vice-presidente da Assembleia da República, Rodrigo Saraiva, e o líder parlamentar, Mário Amorim Lopes.