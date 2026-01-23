Cotrim de Figueiredo: "Não vou certamente votar em André Ventura"

João Cotrim de Figueiredo anunciou esta sexta-feira que não vai cotar em André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais de 8 de fevereiro. "Não vou certamente votar em André Ventura", declarou o candidato que ficou em terceiro lugar na primeira volta, em entrevista à SIC Notícias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Cotrim de Figueiredo, eurodeputado da Iniciativa Liberal, considera que os portugueses estão perante uma "escolha péssima" na segunda volta, "entre alguém que quer que Portugal esteja parado e entre alguém que quer Portugal ande para trás". O liberal não afirma que vota no socialista António José Seguro, mas deixa duras críticas a André Ventura.

"Como sou um agente político e não me posso dar ao luxo de ser neutro, desempato pela componente mais básica da decência. Eu não gosto de pessoas que usam a mentira como sistemática arma política e tipo de argumentação e, sobretudo, aqueles que agora vêm pedir o apoio das mãos que durante tanto tempo estiveram a morder", declarou Cotrim de Figueiredo. André Ventura tem uma "visão presidencialista do cargo completamente desajustada, uma tendência para a divisão terrível e para a instabilidade ainda pior, que vai fazer de Belém um foco de crescimento para o seu partido [o Chega]", sublinhou o antigo líder da IL. A posição de Cotrim vem esclarecer o tiro que teve de corrigir durante a campanha eleitoral – o “lapso” que assumiu ao abrir a porta a um eventual apoio a André Ventura –, mas o também eurodeputado deixa um aviso aos partidos sobre o Chega.