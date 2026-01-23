Moedas e Cristas anunciam voto em António José Seguro

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e a ex-líder do CDS-PP, Assunção Cristas, anunciaram esta sexta-feira que irão votar em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais.

Em declarações ao semanário Expresso, o autarca lisboeta, membro do PSD, afirmou que votará no antigo secretário-geral do PS “sem entusiasmo”, sublinhando, ainda assim, que considera que Seguro tem “capacidade de não dividir”. Moedas acrescentou que o candidato deverá respeitar “a maioria social de centro-direita que existe hoje em Portugal”.

Também no Expresso, num artigo de opinião, Assunção Cristas defendeu que chegou “o tempo de unir a direita humanista, moderada, tolerante e democrática no único voto possível”. A antiga presidente do CDS-PP recorda que pertence a uma direita moderada, de matriz democrata-cristã, e que na primeira volta das presidenciais votou em Luís Marques Mendes, candidato apoiado por PSD e CDS-PP.

Cristas lamenta ter ficado, “como mais de dois milhões de portugueses”, sem um “candidato natural” na segunda volta, justificando assim a decisão de votar em António José Seguro. A ex-ministra esclarece, contudo, que não mantém com o candidato “qualquer relação geracional ou de amizade”.

Na primeira volta das eleições presidenciais, realizada no domingo, António José Seguro e André Ventura foram os candidatos mais votados, garantindo a passagem à segunda volta, marcada para 8 de fevereiro. Seguro, apoiado pelo PS e também por Livre, PCP e BE, obteve 31% dos votos, enquanto o líder do Chega recolheu 23%.