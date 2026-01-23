Seguro agradado com apoio de Marques Mendes para a segunda volta

No final da visita ao CEiiA - Centro de Engenharia e Desenvolvimento, em Matosinhos, foi sobre o que acabara de ver na última hora e meia que começou a falar, afirmando sentir-se "muito orgulhoso como português" pelo que viu esta sexta-feira na Faculdade de Economia do Porto e por aquilo que viu e ouviu naquele centro.

Seguro lembrou que Mendes foi um dos seus adversários na campanha eleitoral e que fica "feliz por ele ter expressado o seu apoio, o seu voto, a uma pessoa que está próxima dos seus valores".

Destacando ter recebido "muitos, muitos apoios" nos últimos dias, a que se juntaram esta sexta-feira "centenas de pessoas da cultura", António José Seguro afirmou também que recebeu com "agrado" o apoio de Marques Mendes.

O candidato presidencial António José Seguro manifestou esta sexta-feira agrado pelo apoio recebido de Marques Mendes , seu anterior adversário na corrida a Belém, no mesmo dia em que visitou o CEiiA e saiu a dizer sentir-se um orgulhoso português.

"Porque, de facto, é a prova provada de que, quando há ambição, quando há uma boa organização do talento e da inteligência dos portugueses, é possível estar na vanguarda da tecnologia mundial", elogiou o candidato presidencial.

Seguro destacou os projetos "na área da saúde, mas também da área do automóvel, da aeronáutica, do espaço, projetos de excelência que, sobretudo, criam oportunidades para os jovens cá ficarem", disse. E prosseguiu: "sem isso os engenheiros aeronáuticos teriam saído para outras economias".

Garantindo não diferenciar os votos dos portugueses residentes no país dos emigrados, Seguro admitiu que embora as sondagens "não ganhem eleições" que o facto de as conhecidas lhe darem vantagem são "motivo de satisfação" para si, prometendo, na campanha eleitoral da segunda volta continua a privilegiar o contacto direto com as pessoas.

No domingo, António José Seguro e André Ventura foram os mais votados na primeira volta das eleições para o Palácio de Belém e vão disputar a segunda volta, em 08 de fevereiro.

O candidato apoiado pelo PS e, agora, também por Livre, PCP e BE, conquistou 31% dos votos e Ventura, líder do Chega, obteve 23%.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16,%, à frente de Gouveia e Melo, com 12%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS-PP, com 11%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2%, António Filipe (PCP) teve 1,6% e Jorge Pinto (Livre) 0,6%, abaixo do artista Manuel João Vieira, que conseguiu 1%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,2% e Humberto Correia 0,08%.