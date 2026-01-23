Ouvir
Presidenciais 2026

Seguro lidera nova sondagem de segunda volta com 70% de intenções de voto

23 jan, 2026 - 20:00 • Diogo Camilo

No barómetro da Universidade Católica, a grande maioria dos eleitores que votaram em Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes dizem que irão votar em Seguro. Nove em cada dez pessoas diz que já não vai mudar de ideias até 8 de fevereiro.

António José Seguro surge com uma grande vantagem numa nova sondagem de segunda volta das eleições presidenciais, com cerca de 70% das intenções de voto depois de distribuídos os indecisos, com André Ventura a conseguir 30%.

A sondagem do Centro de Estudos e Sondagens de Opinião (CESOP) da Universidade Católica para o Público e a RTP mostra que a grande maioria dos eleitores de Cotrim, Marques Mendes e Gouveia e Melo pretende votar em António José Seguro numa segunda volta.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No estudo de opinião, Seguro consegue 61%, enquanto Ventura tem 26% e 5% estão indecisos. Há ainda 4% que dizem que se irão abster ou não respondem, enquanto outros 4% votariam nulo ou branco.

O barómetro, que entrevistou 1.102 pessoas que já tinham sido entrevistadas na sondagem pré-eleitoral que mostrava Ventura à frente e Seguro em segundo, indica que cerca de 70% dos eleitores de Marques Mendes e de Gouveia e Melo votariam em Seguro nesta segunda volta, enquanto apenas 10% e 14% votariam em Ventura.

Entre os que votaram em Cotrim de Figueiredo, 56% votariam em Seguro e 16% em Ventura.

António José Seguro vence nos dois sexos, entre todas as idades e todos os níveis de habilitações, mas consegue uma vantagem maior entre mulheres, jovens e mais velhos.

O candidato apoiado pelo PS tem cerca de 60% dos votos dos eleitores da AD nas legislativas de maio do ano passado, enquanto Ventura tem apenas 19%.

Entre os inquiridos, mais de 80% dizem que já não vão mudar de ideias. Esta percentagem é maior entre quem mostra intenção de voto em Seguro (87%) que em Ventura (78%).

