Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Seguro recusa e inviabiliza Debate da Rádio na segunda volta

23 jan, 2026 - 18:00 • Redação

Direções editoriais da Renascença, Antena 1, TSF e Observador convidaram os dois candidatos para um frente-a-frente: André Ventura aceitou o debate, António José Seguro rejeitou.

A+ / A-

O Debate da Rádio relativo à segunda volta das presidenciais, entre António José Seguro e André Ventura, não se irá realizar, por recusa do candidato apoiado pelo PS.

As direções editoriais da Renascença, Antena 1, TSF e Observador, convidaram os dois candidatos para um frente-a-frente: André Ventura aceitou o debate, mas António José Seguro recusou.

Esta é a primeira vez, em mais de 10 anos, que não será realizado um debate nas várias rádios de informação para um ato eleitoral nacional.

O Debate da Rádio nasceu em 2015 e tem sido uma iniciativa conjunta da Renascença, Antena 1, TSF (e Observador desde 2024) presente em todos os ciclos eleitorais legislativos e presidenciais da última década. Uma iniciativa agora interrompida pela recusa de António José Seguro.

Na primeira volta, o debate das presidenciais aconteceu a 2 de janeiro e juntou oito dos principais candidatos às eleições, incluindo Seguro e Ventura.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 24 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?