Seguro recusa e inviabiliza Debate da Rádio na segunda volta

O Debate da Rádio relativo à segunda volta das presidenciais, entre António José Seguro e André Ventura, não se irá realizar, por recusa do candidato apoiado pelo PS.

As direções editoriais da Renascença, Antena 1, TSF e Observador, convidaram os dois candidatos para um frente-a-frente: André Ventura aceitou o debate, mas António José Seguro recusou.

Esta é a primeira vez, em mais de 10 anos, que não será realizado um debate nas várias rádios de informação para um ato eleitoral nacional.

O Debate da Rádio nasceu em 2015 e tem sido uma iniciativa conjunta da Renascença, Antena 1, TSF (e Observador desde 2024) presente em todos os ciclos eleitorais legislativos e presidenciais da última década. Uma iniciativa agora interrompida pela recusa de António José Seguro.

Na primeira volta, o debate das presidenciais aconteceu a 2 de janeiro e juntou oito dos principais candidatos às eleições, incluindo Seguro e Ventura.