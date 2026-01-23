Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 23 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Sondagem de segunda volta mostra Seguro com maioria dos votos da direita

23 jan, 2026 - 15:04 • Diogo Camilo

Barómetro da Intercampus coloca António José Seguro com 60,8% das intenções de voto. Candidato apoiado pelo PS consegue metade dos votos em Cotrim e três em cada quatro votos em Marques Mendes e Gouveia e Melo.

A+ / A-

E a primeira sondagem entre os candidatos presidenciais da segunda volta coloca António José Seguro com 60,8% das intenções de voto, enquanto André Ventura consegue apenas 24,5%, com o candidato apoiado pelo PS a conseguir a maioria dos votos depositados nos candidatos de direita na primeira volta.

O estudo de opinião da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios entrevistou 609 pessoas entre os dias 19 e 21 de janeiro, logo nos dias seguintes à noite eleitoral da primeira volta.

A sondagem, que tem 14,8% de indecisos, inclui uma margem de erro de +/- 4% e teve uma taxa de resposta de 55,4%.

O que dizem as sondagens sobre uma segunda volta entre Seguro e Ventura?

Presidenciais 2026

O que dizem as sondagens sobre uma segunda volta entre Seguro e Ventura?

Eleição do próximo Presidente da República pode to(...)

Entre quem votou em Cotrim de Figueiredo, mais de metade dos inquiridos afirmou que irá votar em Seguro (52,9%), enquanto apenas 10,6% vão votar em Ventura.

Entre os eleitores de Marques Mendes e de Gouveia e Melo, a percentagem de pessoas que diz que irá votar em Seguro é maior: 73,4% para o primeiro e 72,6% para o segundo, enquanto apenas 3,1% e 6,8%, respetivamente, dizem que votariam em Ventura.

Olhando para os eleitores dos restantes candidatos, Seguro também tem preferência: recolhe 78,9% dos votos de quem votou em Catarina Martins, António Filipe, Jorge Pinto, Manuel João Vieira, André Pestana, Humberto Correia ou quem não votou, enquanto André Ventura tem apenas 10,5%

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 23 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

Sagrada Família a um passo de concluir Torre de Jesus

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu 'estou no sítio certo'"

"No Villarreal, vejo Riquelme, Forlán, Sorín... E eu '(...)

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?