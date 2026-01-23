Sondagem de segunda volta mostra Seguro com maioria dos votos da direita

23 jan, 2026 - 15:04 • Diogo Camilo
E a primeira sondagem entre os candidatos presidenciais da segunda volta coloca António José Seguro com 60,8% das intenções de voto, enquanto André Ventura consegue apenas 24,5%, com o candidato apoiado pelo PS a conseguir a maioria dos votos depositados nos candidatos de direita na primeira volta.
O estudo de opinião da Intercampus para o Correio da Manhã e o Jornal de Negócios entrevistou 609 pessoas entre os dias 19 e 21 de janeiro, logo nos dias seguintes à noite eleitoral da primeira volta.
A sondagem, que tem 14,8% de indecisos, inclui uma margem de erro de +/- 4% e teve uma taxa de resposta de 55,4%.
Entre quem votou em Cotrim de Figueiredo, mais de metade dos inquiridos afirmou que irá votar em Seguro (52,9%), enquanto apenas 10,6% vão votar em Ventura.
Entre os eleitores de Marques Mendes e de Gouveia e Melo, a percentagem de pessoas que diz que irá votar em Seguro é maior: 73,4% para o primeiro e 72,6% para o segundo, enquanto apenas 3,1% e 6,8%, respetivamente, dizem que votariam em Ventura.
Olhando para os eleitores dos restantes candidatos, Seguro também tem preferência: recolhe 78,9% dos votos de quem votou em Catarina Martins, António Filipe, Jorge Pinto, Manuel João Vieira, André Pestana, Humberto Correia ou quem não votou, enquanto André Ventura tem apenas 10,5%