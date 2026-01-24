Comissão Nacional do PS aprova diretas a 13 e 14 de março

24 jan, 2026 - 13:58 • Lusa
A Comissão Nacional do PS aprovou este sábado o agendamento das eleições diretas para o cargo de secretário-geral para 13 e 14 de março e o XXV Congresso Nacional para 27, 28 e 29 de março, em Viseu.
As datas foram aprovadas por unanimidade na reunião desta manhã, em Lisboa, da Comissão Nacional do PS, tendo sido anunciadas pelo presidente do partido, Carlos César.
O prazo para apresentação de candidaturas a secretário-geral termina a 26 de fevereiro, sendo que José Luís Carneiro vai recandidatar-se à liderança do partido.
Em declarações aos jornalistas, César sublinhou que esta reunião magna marca um "período de reorganização interna e de relegitimação dos órgãos próprios do PS".