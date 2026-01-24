Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Maçonaria pede união pela democracia e oposição a quem quer limitar direitos

24 jan, 2026 - 18:56 • Lusa

Ordem maçónica Grande Oriente Lusitano apelou à participação e união dos eleitores nas presidenciais na defesa dos "valores da democracia, do estado de direito e do humanismo".

A+ / A-

O Grande Oriente Lusitano (GOL) apelou este sábado à participação e união dos eleitores nas presidenciais na defesa dos "valores da democracia, do estado de direito e do humanismo", opondo-se a quem quer "restringir a liberdade e direitos universais".

Em comunicado, a maior obediência maçónica portuguesa diz que "não pode deixar de apelar a que todas as cidadãs e cidadãos que se reveem nos valores da democracia, do estado de direito, do humanismo e da laicidade do Estado" que se "unam e participem ativamente na defesa destes valores fundamentais em todos os atos políticos e cívicos, próximos e futuros, que sejam relevantes para a democracia e para a República portuguesa".

"Ao longo dos seus mais de duzentos anos de história, o Grande Oriente Lusitano esteve, pela mão dos seus membros, muitas vezes com a entrega das suas próprias vidas, sempre presente na construção do progresso e da liberdade em Portugal, a partir do estabelecimento da primeira democracia liberal constitucional", diz a organização, sem referir o nome de qualquer candidato no comunicado.

Para o Grande Oriente Lusitano, a Maçonaria Portuguesa não pode esquecer "os longos anos da ditadura" em que o Grande Oriente Lusitano "foi perseguido e interditado e os seus membros sofreram o peso da arbitrariedade, da clandestinidade, da opressão e do cárcer".

"Não pode deixar de se opor veementemente a todas e quaisquer forças que pretendam de novo colocar em causa o Estado de direito constitucional e restringir a liberdade e os direitos universais", acrescenta o grupo.

O GOL explica que este é um apelo que surge num "momento em que os valores da democracia, os direitos humanos e a sabedoria estabelecida na ciência e na lei, ao longo de séculos, são postos em causa por movimentos que disseminam a dissenção, o ódio e o obscurantismo".

A organização maçónica argumenta também que o "mundo vive uma situação de grande incerteza porque os próprios pilares que sustentam a ordem internacional vacilam sob a ameaça do caos e da tirania" e a "lei do mais forte procura substituir-se ao primado da razão e afronta com ímpetos belicosos descontrolados, a busca da concórdia universal".

Este é também o momento, enfatiza o GOL, "em que a Europa e Portugal se veem diretamente acossados, internamente e a partir do exterior, por estas mesmas forças que inesperadamente se agigantam".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 24 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?