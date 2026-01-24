Mais de 250 figuras "não-socialistas" lançam carta aberta de apoio a Seguro

Mais de duas centenas de figuras da área política "não-socialista" lançaram, este sábado, uma carta aberta de apoio a António José Seguro, elogiando-o pela moderação e sublinhando que André Ventura não os representa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Numa carta intitulada "Não-socialistas por Seguro", 250 personalidades lembram que, apesar de também haver uma segunda volta, as eleições deste ano "não podiam ser mais diferentes" das de 1986, uma vez que não estão frente a frente um candidato de centro-esquerda e outro de centro-direita, mas sim um nome de centro-esquerda e outro das "direitas radicais".

Entre os signatários constam nomes como o do advogado Adolfo Mesquita Nunes, os antigos ministros António Capucho, Miguel Poiares Maduro e Arlindo Cunha, a antiga vereadora da Câmara de Lisboa Filipa Roseta, o historiador José Pacheco Pereira, a futebolista Francisca Nazareth, o humorista José Diogo Quintela, os escritores Miguel Esteves Cardoso, Henrique Raposo, Pedro Mexia, Afonso Reis Cabral, Rita Ferro e Francisco José Viegas.

A carta, que continua a recolher apoios "online" e já conta com mais de 750 assinaturas, rejeita a dicotomia defendida por André Ventura, que vê "este sufrágio como um confronto entre o bloco de esquerdas e o bloco de direitas, que qualificou como o campo "não-socialista"".

"Pertencendo todos os signatários ao campo não-socialista, entendemos que André Ventura não nos representa. Rejeitamos tanto o estilo como a substância, a manifesta falta de sentido de Estado e o divisionismo que o candidato anuncia ao dizer desde já que não pretende ser o Presidente de todos os portugueses", enfatizam.