PS acusa ministro de "pressão ilegítima" e pede audição urgente no Parlamento

24 jan, 2026 - 20:09 • Diogo Camilo , João Maldonado
O PS pediu este sábado uma audição urgente no Parlamento ao ministro da Agricultura e Pescas, José Manuel Fernandes, considerando que fez"pressão ilegítima" sobre as entidades responsáveis pelas avaliações de impacte ambiental.
À Renascença, o deputado socialista Luís Graça fala numa situação "intolerável", depois de uma mensagem por vídeo enviada pelo ministro a dirigentes do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).
"Uma coisa é a desburocratização da Administração Pública. Outra é a pressão ilegítima do poder político sobre as decisões de entidades que gozam de autonomia e independência", critica o socialista, perante queixas do ICNF de que o ministro criticou o organismo por "emitir muitos pareceres negativos" e "cumprir a lei de uma forma demasiado rigorosa".
Agricultura
José Manuel Fernandes reagiu a queixas de que terá(...)
"Por vezes, a resposta é 'não se pode fazer, porque a legislação não o permite'. E a pergunta que se deve fazer é: 'Mas a legislação devia permitir?' E se devia permitir, o que devemos fazer é alterar essa legislação", afirma o ministro no vídeo, pedindo "bom-senso" a dirigentes.
Depois de uma notícia na sexta-feira, o ministro defendeu-se nas redes sociais, acusando dirigentes do ICNF de serem "mentirosos, cobardes e radicais".
José Manuel Fernandes critica que "basta ver o vídeo" para verificar que as afirmações são "absolutamente falsas".
"Significa que há dirigentes que mentiram. Seguramente são os mesmos (ainda que sejam muito poucos) que estão a empatar, a encravar, a adiar. No final de contas, são os maiores inimigos do ambiente, da democracia e do serviço público", refere o ministro que defendeu ainda a demissão desses mesmos dirigentes.
"Se tivessem vergonha, até porque mentem, demitiam-se. Pela missão que assumiram e pelo bem do ICNF, digam a verdade", refere o ministro.