Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais. Abertas inscrições para voto antecipado

25 jan, 2026 - 08:04 • Lusa

Para os eleitores que se encontrem doentes e internados em estabelecimentos hospitalares, bem como os que se encontrem presos, já podem requerer o exercício do direito de voto antecipado

A+ / A-

Os eleitores podem inscrever-se a partir deste domingo e até quinta-feira para votarem antecipadamente em mobilidade a 1 de fevereiro na segunda volta das eleições presidenciais.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (SGMAI), os eleitores podem requisitar o voto por via postal ou eletrónica, através do site oficial, entre este domingo e quinta-feira.

Para exercerem o direito de voto no dia 1 de fevereiro, devem dirigir-se à mesa de voto no município escolhido para votar no segundo sufrágio.

Para estes casos "existirá uma mesa de voto antecipado em cada município do continente e das Regiões Autónomas".

Para os eleitores que se encontrem doentes e internados em estabelecimentos hospitalares, bem como os que se encontrem presos, já podem requerer o exercício do direito de voto antecipado, até dia 29 de janeiro.

Nestes casos, a votação realiza-se entre 2 e 3 de fevereiro, de acordo com o Portal do Eleitor, devendo os inscritos aguardar, "em dia e hora previamente anunciados, a presença do presidente da Câmara Municipal, ou do seu representante", no estabelecimento hospitalar ou prisional, para exercer o seu direito de voto.

No caso dos eleitores que se encontrem deslocados no estrangeiro, podem exercer o seu voto pessoas que estejam deslocadas "por inerência do exercício de funções públicas ou privadas", "em representação oficial de seleção nacional, organizada por federação desportiva dotada de estatuto de utilidade pública desportiva", "enquanto estudante, investigador, docente e bolseiro de investigação em instituição de ensino superior, unidade de investigação ou equiparada reconhecida pelo ministério competente", se está doente em tratamento ou "se vive ou acompanha os eleitores mencionados nos quatro pontos anteriores".

Nestes casos, a votação decorre entre os dias 27 e 29 de janeiro e os eleitores devem apresentar-se nas representações diplomáticas, consulares ou nas delegações externas das instituições públicas portuguesas, previamente definidas pelo Ministério dos Negócio Estrangeiros, com o Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou outro documento identificativo, como carta de condução ou passaporte.

António José Seguro e André Ventura foram os mais votados na primeira volta das eleições para o Palácio de Belém e vão disputar a segunda volta, em 08 de fevereiro.

O candidato apoiado pelo PS e, agora, também por Livre, PCP e BE, conquistou 31,1% dos votos e Ventura, líder do Chega, obteve 23,5%.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?