Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Seguro riu-se com acusação de Ventura de ter medo de realizar debates

25 jan, 2026 - 13:58 • Lusa

António José Seguro apontou para terça-feira, quando terá "oportunidade de realizar esse debate e de trocar ideias". .

A+ / A-

O candidato a Presidente da República António José Seguro afirmou este domingo, em Leiria, que já se riu com as declarações de André Ventura, que o acusou de ter medo de debates.

"Já me ri sobre essa situação e continuo a fazê-lo", disse aos jornalistas, quando questionado sobre as críticas do candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, ao facto de só querer realizar um debate.

António José Seguro acrescentou que, na terça-feira, terá "oportunidade de realizar esse debate e de trocar ideias". .

A campanha de André Ventura passa pelas Caldas da Rainha, onde Seguro reside, mas candidato não considera essa opção como uma provocação: "Vivemos num país livre onde as pessoas se expressam livremente".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 25 jan, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Zelensky: Europa "não é uma verdadeira força política"

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

Testemunhos do descarrilamento de comboios em Espanha

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

O filme da noite que derrotou as primeiras apostas

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?

Vai poder ganhar dinheiro a reciclar?