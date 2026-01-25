Seguro riu-se com acusação de Ventura de ter medo de realizar debates

25 jan, 2026 - 13:58 • Lusa
O candidato a Presidente da República António José Seguro afirmou este domingo, em Leiria, que já se riu com as declarações de André Ventura, que o acusou de ter medo de debates.
"Já me ri sobre essa situação e continuo a fazê-lo", disse aos jornalistas, quando questionado sobre as críticas do candidato apoiado pelo Chega, André Ventura, ao facto de só querer realizar um debate.
António José Seguro acrescentou que, na terça-feira, terá "oportunidade de realizar esse debate e de trocar ideias". .
A campanha de André Ventura passa pelas Caldas da Rainha, onde Seguro reside, mas candidato não considera essa opção como uma provocação: "Vivemos num país livre onde as pessoas se expressam livremente".