Presidenciais 2026

Cavaco confirma voto em Seguro a quem elogia a honestidade

26 jan, 2026 - 16:00 • Miguel Coelho

Numa declaração exclusiva à Renascença, o antigo chefe de Estado diz que o país precisa de um Presidente com bom-senso: "Sempre vi em António José Seguro uma pessoa honesta e educada, qualidades de um político que continuo muito a valorizar.”

De viva a voz à Renascença, Cavaco Silva confirma o seu voto em António José Seguro na segunda volta das eleições presidenciais, numa altura em que considera que o país precisa de um Presidente com bom-senso.

Numa declaração exclusiva, o antigo chefe de Estado — que na primeira volta apoiou Marques Mendes — elogia a honestidade e a educação de Seguro, considerando que o perfil do socialista é o mais indicado para o atual contexto político.

Leia a declaração de Cavaco Silva na íntegra:

"Na primeira volta das eleições presidenciais, apoiei o doutor Luís Marques Mendes. Afirmei, então, e repito agora, que estas são eleições muito importantes para o futuro do país. Neste tempo de tantas incertezas e de graves ameaças, Portugal precisa de um Presidente da República de bom senso, um Presidente credível na cena internacional, de modo a contribuir para a defesa dos interesses nacionais.

É sabido que, inspirado pelo primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro, de quem fui ministro das Finanças e do Plano, sou um social-democrata convicto e um estudioso da social-democracia moderna. Os portugueses podem, portanto, concluir, com facilidade e sem margem para dúvidas, em quem votarei na segunda volta das eleições presidenciais de 8 de fevereiro.

No meu livro de prestação de contas com o Presidente da República, escrevi: 'Sempre vi em António José Seguro uma pessoa honesta e educada, qualidades de um político que continuo muito a valorizar.”

Como Presidente da República, mantive com António José Seguro dezenas de contactos, sempre muito cordiais. Ele era, então, líder do Partido Socialista."

