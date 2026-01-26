CGTP apela a voto para derrotar Ventura "que culpa sempre o imigrante e não o patrão"

O secretário-geral da CGTP espera que António José Seguro cumpra o que prometeu em campanha presidencial e rejeite, em Belém, o pacote laboral que o Governo insiste em levar ao Parlamento. Tiago Oliveira defende, ainda, que é preciso derrotar quem está sempre a culpar os imigrantes e não os patrões e que insiste em “colocar trabalhadores contra trabalhadores”.

Em declarações aos jornalistas, Tiago Oliveira não fala no nome de André Ventura, mas pede um combate às políticas defendidas pelo líder do Chega e candidato a Presidente da República.

“É preciso, de facto, derrotar aqueles que diariamente usam uma retórica de colocar trabalhador contra trabalhador, que na sua retórica diária a única coisa que dizem é culpar aquele que nada tem, colocando contra quem pouco tem. E dessa conversa nós estamos fartos. Aqueles que estão sempre a falar do rendimento mínimo e que nunca falam no rendimento máximo”, refere o líder da CGTP.

Tiago Oliveira promete também um combate a quem “culpa sempre o trabalhador imigrante e não culpa o patrão, porque à custa do trabalhador imigrante não aumenta os salários de todos nós”.

Tiago Oliveira falava aos jornalistas na sede da CGTP, depois de uma reunião com o coordenador do Bloco de Esquerda onde a contestação ao pacote laboral do Governo e a manifestação de 28 de fevereiro foram discutidas.

Questionado se espera que, se António José Seguro for eleito Presidente da República, trave em Belém este pacote laboral, o secretário-geral da CGTP pede apenas para as promessas serem cumpridas.

“Aquilo que eu posso entender neste momento é pelas palavras do próprio António José Seguro, que diz que este pacote laboral é para derrotar. Ora, aquilo que a CGTP espera é que quem usa estas palavras em campanha eleitoral que o faça depois, caso seja eleito Presidente da República”, responde Tiago Oliveira.

Bloco de Esquerda espera que Seguro trave o pacote laboral

O coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza, espera que António José Seguro assuma a responsabilidade e, se for eleito, cumpra o que disse em campanha que ia rejeitar promulgar as alterações à legislação laboral sem acordo na Concertação Social.

“Cada um assumirá as suas responsabilidades, naturalmente. E, portanto, nós estamos muito atentos às declarações que são feitas, esperamos que elas sejam compromissos para valer, mas cada um assumirá as suas responsabilidades”, afirmou o coordenador do Bloco de Esquerda.