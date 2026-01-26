Como foi o primeiro debate? Ventura colou Seguro ao PS, líder do Chega foi acusado de estar na “eleição errada”

A 17 de novembro, ainda antes de se saber quem passaria à segunda volta, António José Seguro e André Ventura protagonizaram o primeiro dos 28 debates das presidenciais. O frente-a-frente foi o mais visto de todos, sendo acompanhado em direto na TVI por mais de um milhão de pessoas (1.041.604), às quais se juntaram mais de 11 mil, em diferido, na RTP Notícias.

Na véspera do debate que volta a reunir os dois candidatos, desta vez para a segunda volta, a Renascença, recorda os principais momentos desse primeiro frente-a-frente.

Leis laborais e ataques mútuos

As alterações ao pacote laboral e a greve geral, convocada pelas duas centrais sindicais para 11 de dezembro de 2025, abriram o debate, e os dois candidatos mostraram ter ideias opostas sobre as propostas do Governo. Ventura defendeu as mudanças que Luís Montenegro pretende fazer à legislação laboral, Seguro considerou que não é oportuno mexer na lei.

Para André Ventura, esta foi apenas uma oportunidade para lançar uma das estratégias que trazia para o debate: a de colar António José Seguro ao Partido Socialista e à “herança” que o PS deixou na gestão do país.

“É o candidato do Partido Socialista que deixou o país no estado em que deixou, com salários baixos e os jovens a emigrar”, acusou Ventura.

António José Seguro contra-atacou, acusando o líder do Chega de estar “na eleição errada” e de não ter respeito pelos eleitores que o elegeram para a Assembleia da República há apenas meio ano.

“Eu, aliás, acho que o senhor deputado está na eleição errada, porque, verdadeiramente, o senhor devia estar nas eleições legislativas. Ainda há seis meses andou a pedir aos portugueses para votarem em si e, neste momento, borrifou-se para esses votos dos portugueses, e está-se a candidatar a Presidente da República. Não acha que isso fere o contrato de confiança que os portugueses lhe deram quando votaram em si?”, questionou o candidato apoiado pelo Partido Socialista.

“Eu estou na eleição errada, de facto, se ser Presidente da República for uma jarra de enfeitar”, respondeu Ventura mais adiante no debate.

Jarra de enfeitar ou agregador?

“Daqui a quatro meses, vou receber em Belém André Ventura como líder partidário”, chegou a dizer Seguro durante o frente-a-frente. Interrompido pelo adversário, acusou-o de não saber ouvir e de se limitar a falar em problemas, ao contrário de si próprio, que promete ser “um agregador” enquanto Presidente da República. Seguro disse ainda que se baterá pela procura de “consensos”, nomeadamente na área da saúde, entregando ao adversário um documento com as principais ideias do pacto que defende para o sector. “Conversas da treta”, respondeu André Ventura.

“Não, eu nunca serei uma jarra de enfeitar. Eu vou-lhe dizer porque é que estou na eleição certa. Porque eu sou o Presidente que quer dar um murro na mesa, que quer impedir que a conversa de chacha continue a ser a conversa que leva as pessoas até à Presidência da República”, acrescentou Ventura.

O estado da saúde e a falta de médicos de família foram, então, utilizados por André Ventura para levar a imigração para o debate.

“O senhor aceita que venha alguém de fora e que passe à frente dos portugueses”, acusou o líder do Chega, para concluir que não quer fazer do país um “bar aberto para o mundo inteiro”.

António José Seguro não poupou nas criticas e acusou Ventura de estar a mentir, de ser populista, e lembrou a tese de doutoramento de André Ventura, de 2013, na qual o líder do Chega criticava a discriminação das minorias. “O senhor estava do lado certo”, disse Seguro.

O debate terminou com André Ventura a garantir que vai ser o Presidente dos “portugueses de bem” e não de “todos os portugueses”.

António José Seguro terminou acusando o adversário de não respeitar o Estado de Direito Democrático nem a Constituição, “que não discrimina em função da cor da pele”. E rematou: “Um país só é grande quando o seu carácter é elevado”.

