Presidente da República promulga lei do “Lobby”

O Presidente da República promulgou esta segunda-feira a lei que estabelece regras de transparência para a representação de interesses junto de entidades públicas e cria o Registo de Transparência da Representação de Interesses.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa justifica a promulgação com o facto de terem sido consideradas “as principais questões que justificaram o veto à anterior versão” do diploma.

O decreto da Assembleia da República define regras de transparência aplicáveis a entidades privadas, nacionais e estrangeiras, que exerçam “representação legítima de interesses” junto de entidades públicas, prevendo igualmente a criação de um registo obrigatório para essa atividade.

O chefe de Estado sublinha que as alterações introduzidas ao diploma permitiram ultrapassar as reservas que tinham levado ao veto presidencial da versão anterior da lei.

A chamada Lei do “Lobby” tem como objetivo reforçar a transparência da atividade de influência política e institucional, clarificando quem representa interesses junto do poder público e em que condições essa atividade é exercida.