Presidente da República promulga lei do “Lobby”

26 jan, 2026 - 10:46 • Olímpia Mairos
O Presidente da República promulgou esta segunda-feira a lei que estabelece regras de transparência para a representação de interesses junto de entidades públicas e cria o Registo de Transparência da Representação de Interesses.
Numa nota publicada no site da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa justifica a promulgação com o facto de terem sido consideradas “as principais questões que justificaram o veto à anterior versão” do diploma.
O decreto da Assembleia da República define regras de transparência aplicáveis a entidades privadas, nacionais e estrangeiras, que exerçam “representação legítima de interesses” junto de entidades públicas, prevendo igualmente a criação de um registo obrigatório para essa atividade.
O chefe de Estado sublinha que as alterações introduzidas ao diploma permitiram ultrapassar as reservas que tinham levado ao veto presidencial da versão anterior da lei.
A chamada Lei do “Lobby” tem como objetivo reforçar a transparência da atividade de influência política e institucional, clarificando quem representa interesses junto do poder público e em que condições essa atividade é exercida.