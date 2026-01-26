Seguro veste a pele de PR, mete foco em áreas estratégicas e deixa avisos ao Governo e ao Parlamento

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Uma ação de campanha por dia, não sabe o bem que lhe fazia. António José Seguro entra em modo suave na segunda volta das presidenciais, alivia a agenda por causa de debate de terça-feira com André Ventura e dá sinal de querer focar-se em áreas estratégicas, algumas delas caras ao adversário como a corrupção e a Defesa. Esta segunda-feira, o candidato presidencial, à semelhança do que aconteceu no fim de semana, em Leiria, teve apenas uma ação de campanha, em Lisboa, e optou por uma iniciativa à porta fechada, reunindo-se com diversos membros da organização cívica Integridade e Transparência. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Para mim, o combate à corrupção é essencial, não o digo hoje, faço-o ao longo de toda a minha vida e é muito importante, porque quando há transparência geram-se doses de confiança entre as instituições democráticas e os eleitores”, disse Seguro aos jornalistas no final da reunião. O socialista deixou, entretanto, dois avisos. Um ao Governo e outro ao Parlamento. No dia em que o Presidente da República promulgou a lei que regula a atividade do lóbi, o candidato presidencial apoiado pelo PS pressionou os deputados para que “rapidamente seja criado o registo e que, rapidamente todos aqueles que desenvolvem essa atividade possam registar-se para sabermos com clareza e com transparência o que é que fazem e com quem é que reúnem”. Estou muito preocupado e seguirei com muita atenção os investimentos que vão ser feitos na área da Defesa O segundo aviso de Seguro, este dedicado ao Governo, surgiu a propósito da preocupação que diz ter em relação aos investimentos de mais de 5 mil milhões de euros na área da Defesa, que, de resto, já tinha manifestado na campanha para a primeira volta das presidenciais.

“Estou muito preocupado e seguirei com muita atenção os investimentos que vão ser feitos na área da Defesa, de 5,8 mil milhões de euros, em que existam planos anticorrupção, planos de prevenção, que são indispensáveis para que se criem condições para que exista concorrência, imparcialidade, neutralidade em todas as aquisições que vão ser feitas, particularmente quando se sabe que a União Europeia dispensou da contratação pública este investimento”, avisou Seguro. Ainda assim, o candidato considera que o país tem um quadro legislativo de combate à corrupção “positivo” que “precisa de aperfeiçoamentos, precisa de algumas melhorias, mas globalmente é positivo. O problema não está na lei, está nos meios que as instituições têm para fazer essa prevenção e esse combate à corrupção.” Seguro recusa que esteja a centrar-se em áreas caras a André Ventura e puxa dos seus próprios galões. “Recordo o papel que tive quando, no início da década, se avançou verdadeiramente para uma lei de financiamento dos partidos e das campanhas eleitorais, que garantisse doses de transparência”, disse Seguro, recusando qualquer “necessidade específica” em falar de corrupção. A mim ninguém me captura, sou um homem livre O socialista surge, assim, mais direto e incisivo quando aborda temas ligados à governação e ao Parlamento, pedindo que cada um vá votar para reforçar a sua “legitimidade eleitoral e política”. Ou seja, quer lastro eleitoral para poder exercer influência caso venha a ser Presidente da República.

Reconhecendo-se como “feliz” com os mais recentes apoios de Cavaco Silva e de Paulo Portas, o socialista recusa ficar preso a esses apoios. “A mim ninguém me captura, sou um homem livre, vivo sem amarras, não fiz e não farei nenhum acordo com quem quer que seja”, deixando um aviso à navegação. O único receio de Seguro, neste momento, é que as sondagens que lhe são favoráveis desmobilizem o eleitorado. “Tenho, obviamente, receio que isso possa acontecer, porque ainda ontem ouvi uma pessoa dizer isto está a ganho. Não, não está a ganho, as sondagens não ganham nada, quem ganha são os portugueses que vão votar”, avisa. O candidato mete agora pausa técnica na agenda de campanha para dedicar-se à preparação do debate desta terça-feira com André Ventura. No primeiro embate, na primeira volta, o socialista acusou o adversário de estar na eleição errada e o líder do Chega colou Seguro ao PS.

