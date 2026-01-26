Sílvia Mangerona. Ferro Rodrigues "pode ter sido mais irresponsável do que parece"

A entrevista de Ferro Rodrigues à Renascença “pode ter sido mais irresponsável do que parece”, defende a politóloga Sílvia Mangerona.

Embora enquadre as declarações do antigo presidente da Assembleia da República na “relação difícil” com a Procuradoria-Geral da República, no tempo do processo Casa Pia, esta especialista considera que a entrevista “é bem elucidativa de uma onda de dúvida sobre a divisão de poderes e creio que isso não é nada bom para a democracia nem para o regime democrático”.

No tempo em que surge, a poucos dias da segunda volta das Presidenciais, é “uma pequena bomba atómica de prevenção desnecessária”.

“Espero que não seja um deslize, porque, se for um deslize, implica que há informação que circula onde não deve. Por isso, espero que seja uma preocupação preventiva de alguém que afirma já ter sofrido com investigações infundadas”, acrescenta.