Presidenciais 2026

Sílvia Mangerona. Ferro Rodrigues "pode ter sido mais irresponsável do que parece"

26 jan, 2026 - 10:33 • André Rodrigues

Politóloga entende que as alegações sobre eventuais processos estranhos com origem na Procuradoria-Geral da República são uma "bomba atómica preventiva". Que pode beneficiar André Ventura.

A entrevista de Ferro Rodrigues à Renascençapode ter sido mais irresponsável do que parece”, defende a politóloga Sílvia Mangerona.

Embora enquadre as declarações do antigo presidente da Assembleia da República na “relação difícil” com a Procuradoria-Geral da República, no tempo do processo Casa Pia, esta especialista considera que a entrevista “é bem elucidativa de uma onda de dúvida sobre a divisão de poderes e creio que isso não é nada bom para a democracia nem para o regime democrático”.

No tempo em que surge, a poucos dias da segunda volta das Presidenciais, é “uma pequena bomba atómica de prevenção desnecessária”.

“Espero que não seja um deslize, porque, se for um deslize, implica que há informação que circula onde não deve. Por isso, espero que seja uma preocupação preventiva de alguém que afirma já ter sofrido com investigações infundadas”, acrescenta.

Presidenciais. Abertas inscrições para voto antecipado

"Ventura é perito em capitalizar tudo a seu favor"

Sílvia Mangerona admite que as alegações de Ferro Rodrigues na entrevista concedida à Renascença podem ser aproveitadas por André Ventura, que “é perito em capitalizar tudo em seu favor, ele tem essa capacidade: seja positivo, seja negativo, tudo é capitalizado em seu favor. E não vai deixar de o fazer”.

A politóloga acredita que o candidato presidencial e líder do Chega “quererá regressar ao discurso sobre as condições da salubridade democrática do nosso país”.

“Ferro Rodrigues faz questão de reiterar o apoio a António José Seguro, tal como já o fizeram várias figuras proeminentes do nosso país… no tempo em que estamos, a poucos dias da segunda volta, levantar esta questão pode capitalizar mais a favor da candidatura de Ventura, do propriamente apoiar a candidatura de Seguro”, conclui.

