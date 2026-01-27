Campanha oficial para a segunda volta arranca na quarta-feira

A campanha oficial para a segunda volta das eleições presidenciais arranca na quarta-feira e decorre até ao dia 6 de fevereiro, com António José Seguro e André Ventura na corrida a Belém.

De acordo com a Lei Eleitoral do Presidente da República, o período oficial de campanha começa no dia seguinte ao da afixação do edital apuramento geral, afixado esta terça-feira, pelas 12h00, à porta do Tribunal Constitucional.

A Assembleia de Apuramento Geral, presidida pelo presidente do Tribunal Constitucional, José João Abrantes, iniciou os trabalhos na segunda-feira às 09h00, conforme previsto na lei eleitoral, e concluiu o apuramento dos votos durante a manhã de terça.

Com o sufrágio marcado para 8 de fevereiro, a campanha oficial decorre até dia 6 de fevereiro, sexta-feira, véspera do dia de reflexão.

Concorrem à Presidência da República António José Seguro, que obteve 31,11% dos votos na primeira volta, e André Ventura, que reuniu 23,52% dos votos, segundo o edital do apuramento geral dos resultados.

Em terceiro lugar ficou Cotrim Figueiredo, apoiado pela Iniciativa Liberal, com 16%, à frente de Gouveia e Melo, com 12,32%, e de Marques Mendes, apoiado pelo PSD e CDS, com 11,30%.

À esquerda, Catarina Martins (BE) teve 2,06%, António Filipe (PCP) teve, 1,64% e Jorge Pinto (Livre) 0,68%, que ficou abaixo do cantor Manuel João Vieira que conseguiu 1,08%. O sindicalista André Pestana recolheu 0,19% e Humberto Correia 0,08%.

O atual Presidente da República, eleito em 2016, é Marcelo Rebelo de Sousa, que termina o seu mandato em março de 2026.

Desde 1976, foram Presidentes António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016).