Entre a "política do empadão" e o "plano nenhum para nada": nove frases do debate Seguro vs. Ventura

27 jan, 2026 - 23:50 • João Pedro Quesado
Foi o primeiro e último debate para a segunda volta das eleições presidenciais de 2026. António José Seguro e André Ventura estiveram frente a frente, em simultâneo nas três principais televisões portuguesas, discordando da revisão da Constituição, da postura perante a imigração, e concordando sobre a rejeição da atual reforma das leis laborais.
As trocas de acusações e argumentos entre os dois candidatos à Presidência da República podem ser resumidas em nove frases, de diferentes momentos do debate.
A frase é de António José Seguro, sobre a recusa em participar no Debate da Rádio. Foi logo nos primeiros minutos do debate.
Seguro acusou Ventura de estar "sempre a mudar de opinião", dizendo ainda que "era para isso que queria tantos debates, era um para cada opinião". O socialista apontou ainda já ter havido "mais de 30 debates": "já debati quatro vezes com André Ventura".
A frase é de André Ventura, sobre a postura que pensa ser necessária como Presidente da República.
"Estão a acender velas para que Seguro seja eleito porque sabem que não vai fazer exigência nenhuma ao Governo. Não precisamos de um Presidente que seja uma rainha de Inglaterra, precisamos de um Presidente que defenda o povo português", afirmou.
A frase é de António José Seguro, sobre a postura defendida pelo socialista para a Presidência.
"Há ruído a mais na vida política portuguesa, há um passa culpas, há protesto, há pessoas que só sabem canalizar esse protesto e não encontram soluções. Quero ser um Presidente da República das soluções", apontou, depois de afirmar que vai ser "um Presidente que coopera lealmente com o Governo e o primeiro-ministro" para obter "soluções sólidas e duradouras".
Seguro lembrou ainda que "todas as quintas-feiras o primeiro-ministro vai a Belém para reunir comigo, se merecer a confiança dos portugueses, é aí que as exigências se fazem".
A frase é de André Ventura, criticando as respostas de Seguro.
"O doutor António José Seguro conseguiu falar durante dois minutos e 36 [segundos] sem dizer uma única coisa. Desculpe, não pode fazer o seu caminho para a Presidência da República só a dizer generalidades. Disse que queria juntar todos e reunir à quinta-feira com o primeiro-ministro. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, acontece sempre, seja o senhor Presidente da República, seja eu, seja outra pessoa".
A frase é de António José Seguro, uma crítica aberta a André Ventura na altura em que a imigração, e uma hipotética regularização extraordinária de imigrantes (como aconteceu em Espanha), ocupavam os candidatos.
"Esta política do empadão, quer dizer, começa-se numa coisa, mistura-se tudo, sem factos e apenas baseado nas perceções", alertou Seguro, desconstruindo depois o argumento de Ventura de "substituição populacional" com a situação de "quase pleno emprego" que se vive em Portugal.
A frase é de André Ventura, após uma intervenção de António José Seguro sobre a saúde.
"Ficou muito claro como o meu adversário não tem plano nenhum para nada. A carreira dos médicos e enfermeiros já está definida na lei. Nem é a organização nem transmissão de receitas, que já acontecem também. Mostra como Seguro está a pensar nestas coisas pela primeira vez", criticou o deputado.
A frase é de António José Seguro, questionado por Clara de Sousa sobre se o termo "socialista" queima.
"Não queima absolutamente nada. Os portugueses conhecem-me, sabem de onde é que eu venho. Eu sou um defensor acérrimo da liberdade, da economia de mercado, do Estado Social, da justiça social, de uma sociedade que prospera mas que não deixa ninguém absolutamente para trás. São os valores e as causas da minha vida".
A frase é de André Ventura, numa altura do debate em que o tema era a possibilidade de uma revisão constitucional. O líder do Chega propôs a nomeação do Procurador Geral da República entre procuradores do Ministério Público.
"Já temos um exemplo na nossa história do que acontece quando o primeiro-ministro indica um procurador", afirma Ventura, ouvindo Seguro a perguntar "qual é a alternativa". "A solução alternativa é a capacidade da justiça ter mais autodeterminação (...) podia ser, por exemplo, dentro da corporação do Ministério Público, ser escolhido por eles. Eu preferia a ser escolhido pelos políticos".
André Ventura insistiu na necessidade de uma revisão constitucional também para restringir as pensões vitalícias de políticos condenados e deu o exemplo de Armando Vara.
António José Seguro considera que para acabar com esses subsídios “não se tem de alterar nenhuma Constituição” e falou do seu caso pessoal para dizer que abdicou de receber uma subvenção vitalícia.
O candidato afirmou que, quando saiu do Parlamento, há 11 anos, poderia ter ainda pedido a subvenção e recebido, até ao momento, 300 mil euros: “Sabe quanto recebi? Zero. Porquê? Porque enquanto tiver cérebro e mãos para trabalhar, eu continuarei a fazê-lo”, declarou.