Entre a "política do empadão" e o "plano nenhum para nada": nove frases do debate Seguro vs. Ventura

Foi o primeiro e último debate para a segunda volta das eleições presidenciais de 2026. António José Seguro e André Ventura estiveram frente a frente, em simultâneo nas três principais televisões portuguesas, discordando da revisão da Constituição, da postura perante a imigração, e concordando sobre a rejeição da atual reforma das leis laborais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

As trocas de acusações e argumentos entre os dois candidatos à Presidência da República podem ser resumidas em nove frases, de diferentes momentos do debate. "Só preciso de um debate porque só tenho uma posição sobre cada assunto"

A frase é de António José Seguro, sobre a recusa em participar no Debate da Rádio. Foi logo nos primeiros minutos do debate. Seguro acusou Ventura de estar "sempre a mudar de opinião", dizendo ainda que "era para isso que queria tantos debates, era um para cada opinião". O socialista apontou ainda já ter havido "mais de 30 debates": "já debati quatro vezes com André Ventura". "Estão a acender velas para que Seguro seja eleito" A frase é de André Ventura, sobre a postura que pensa ser necessária como Presidente da República. "Estão a acender velas para que Seguro seja eleito porque sabem que não vai fazer exigência nenhuma ao Governo. Não precisamos de um Presidente que seja uma rainha de Inglaterra, precisamos de um Presidente que defenda o povo português", afirmou.

"Estão a votar contra mim". Guerra de apoios entre Seguro e Ventura

"Há ruído a mais na política portuguesa" A frase é de António José Seguro, sobre a postura defendida pelo socialista para a Presidência. "Há ruído a mais na vida política portuguesa, há um passa culpas, há protesto, há pessoas que só sabem canalizar esse protesto e não encontram soluções. Quero ser um Presidente da República das soluções", apontou, depois de afirmar que vai ser "um Presidente que coopera lealmente com o Governo e o primeiro-ministro" para obter "soluções sólidas e duradouras". Seguro lembrou ainda que "todas as quintas-feiras o primeiro-ministro vai a Belém para reunir comigo, se merecer a confiança dos portugueses, é aí que as exigências se fazem". "Não pode fazer caminho para a Presidência só com generalidades" A frase é de André Ventura, criticando as respostas de Seguro. "O doutor António José Seguro conseguiu falar durante dois minutos e 36 [segundos] sem dizer uma única coisa. Desculpe, não pode fazer o seu caminho para a Presidência da República só a dizer generalidades. Disse que queria juntar todos e reunir à quinta-feira com o primeiro-ministro. Deixe-me dizer-lhe uma coisa, acontece sempre, seja o senhor Presidente da República, seja eu, seja outra pessoa". A "política do empadão" A frase é de António José Seguro, uma crítica aberta a André Ventura na altura em que a imigração, e uma hipotética regularização extraordinária de imigrantes (como aconteceu em Espanha), ocupavam os candidatos. "Esta política do empadão, quer dizer, começa-se numa coisa, mistura-se tudo, sem factos e apenas baseado nas perceções", alertou Seguro, desconstruindo depois o argumento de Ventura de "substituição populacional" com a situação de "quase pleno emprego" que se vive em Portugal.