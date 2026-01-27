Miguel Relvas quer Seguro a "fazer uma campanha menos ambígua" e exige clarificação de vários temas

Miguel Relvas gostava de sentir mais convicção nos apelos ao voto em António José Seguro que surgiram nos últimos dias por parte de várias personalidades do PSD e CDS, entre eles Cavaco Silva e Paulo Portas. Em entrevista à Renascença, o antigo dirigente social-democrata sugere que “o corrupio de apoios a António José Seguro sugere um voto contra Ventura e não tanto um voto por Seguro”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Miguel Relvas ouviu as declarações de Cavaco Silva na Renascença, esta segunda-feira, “dizer que votava no Dr. António José Seguro porque era uma pessoa educada e decente”, e pede mais convicção nesses apoios. “Precisamos de mais, precisamos que se vote também por convicção”, conclui Miguel Relvas. Em entrevista à Renascença, a poucas horas do debate entre António José Seguro e André Ventura, o antigo dirigente social-democrata apela ao candidato apoiado pelo Partido Socialista para ser mais claro nas posições políticas que defende sobre vários assuntos. Relvas diz que Seguro tem de vir a jogo nesta campanha e não ficar a falar sozinho.

“A grande questão nesta segunda volta é essa clarificação. É fundamental, ele tem de fazer uma campanha menos ambígua sobre o que são as suas posições políticas. Tem de ser mais claro e mais transparente, é importante para a nossa democracia”, apela Relvas. O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares já sentiu ligeiras mudanças no discurso de Seguro sobre o pacote laboral mas, acima de tudo, gostou de ouvir o candidato apoiado pelo PS afastar qualquer hipótese de regionalização. “Teve também uma evolução muito significativa e muito importante para o eleitorado do PSD sobre a regionalização, porque disse que neste momento o país não precisa de regionalização. Precisamos agora de ir um bocadinho mais longe também nas questões da habitação, da demografia, da imigração, da política internacional”, apela Miguel Relvas.