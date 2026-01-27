Miguel Relvas quer Seguro a "fazer uma campanha menos ambígua" e exige clarificação de vários temas

27 jan, 2026 - 19:20 • Manuela Pires
Miguel Relvas gostava de sentir mais convicção nos apelos ao voto em António José Seguro que surgiram nos últimos dias por parte de várias personalidades do PSD e CDS, entre eles Cavaco Silva e Paulo Portas.
Em entrevista à Renascença, o antigo dirigente social-democrata sugere que “o corrupio de apoios a António José Seguro sugere um voto contra Ventura e não tanto um voto por Seguro”.
Miguel Relvas ouviu as declarações de Cavaco Silva na Renascença, esta segunda-feira, “dizer que votava no Dr. António José Seguro porque era uma pessoa educada e decente”, e pede mais convicção nesses apoios.
“Precisamos de mais, precisamos que se vote também por convicção”, conclui Miguel Relvas.
Em entrevista à Renascença, a poucas horas do debate entre António José Seguro e André Ventura, o antigo dirigente social-democrata apela ao candidato apoiado pelo Partido Socialista para ser mais claro nas posições políticas que defende sobre vários assuntos. Relvas diz que Seguro tem de vir a jogo nesta campanha e não ficar a falar sozinho.
“A grande questão nesta segunda volta é essa clarificação. É fundamental, ele tem de fazer uma campanha menos ambígua sobre o que são as suas posições políticas. Tem de ser mais claro e mais transparente, é importante para a nossa democracia”, apela Relvas.
O antigo ministro dos Assuntos Parlamentares já sentiu ligeiras mudanças no discurso de Seguro sobre o pacote laboral mas, acima de tudo, gostou de ouvir o candidato apoiado pelo PS afastar qualquer hipótese de regionalização.
“Teve também uma evolução muito significativa e muito importante para o eleitorado do PSD sobre a regionalização, porque disse que neste momento o país não precisa de regionalização. Precisamos agora de ir um bocadinho mais longe também nas questões da habitação, da demografia, da imigração, da política internacional”, apela Miguel Relvas.
Sobre o pacote laboral, acrescenta que Seguro “clarificou a questão dizendo que como está, não a promulgaria, mas que, no fundo, deixa subentender que há pontos positivos e pontos negativos”.
Já sobre a estratégia de André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais, o social-democrata diz que o líder do Chega vai capitalizar o “estrago” que fez na direita na primeira volta.
“Ele sabe que já criou um estrago à direita com a sua passagem à segunda volta, e ele anda nesta segunda volta com a intenção de capitalizar a seu favor esse efeito. E, portanto, tentará até ao fim sustentar uma dualidade estratégica. Por um lado, exibir o sentido de Estado e uma imagem de responsabilidade, e por outro, manter um discurso inflamado, mobilizador, apresentando-se como o protetor da nação da direita contra a esquerda”, diz Miguel Relvas, lembrando que nos últimos dias Ventura já vem dizendo que os outros têm “a elite e do meu lado está o povo”.