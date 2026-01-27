PSD, PS e PCP chegam a acordo para nova liderança da Associação Nacional de Freguesias

O presidente da União de Freguesias de Évora, Francisco Branco de Brito (PSD), será proposto como presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) no congresso que se realiza no fim de semana. A escolha de Branco de Brito resulta de um acordo para uma lista consensual entre o PSD, o PS e o PCP, os principais partidos com representação autárquica após as eleições realizadas em outubro de 2025. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nestas eleições, o PSD foi o partido que mais freguesias conquistou e reclamou a presidência da estrutura representativa das freguesias. A lista será apresentada à votação dos cerca de 1.300 delegados no Congresso eletivo que a Anafre realiza em Portimão, entre sexta-feira e domingo.

Segundo uma Carta de Compromisso Político, assinada entre os partidos — a que a Lusa teve acesso e confirmada pela Renascença — uma lista conjunta para o Conselho Diretivo da Anafre terá nove elementos sociais-democratas, entre os quais o presidente, o substituto legal e três vice-presidentes, além de nove elementos do PS (dois dos quais vice-presidentes), dois elementos da CDU - PCP/PEV (um deles vice-presidente) e um indicado por movimentos independentes. De acordo com o documento, o PSD terá no Conselho Diretivo pelouros como a reforma administrativa, inovação e capacitação autárquica, coordenação jurídica, coesão territorial, proteção civil, ambiente e sustentabilidade.

Já os membros socialistas ficarão com a administração, finanças, património e delegações (Norte, Centro e Açores), enquanto a CDU ficará com as delegações (Oeste e Vale do Tejo, Grande Lisboa, Sul e Madeira) e com a representação da Anafre no Comité das Regiões. Nas propostas para o próximo mandato, segundo o documento, a Anafre propõe, entre outros temas, a revisão da Lei das Finanças Locais e a atualização da reforma administrativa de Lisboa, a criação de um Código Autárquico do Poder Local, para reunir num único documento toda a legislação dispersa sobre freguesias, e a revisão urgente do Estatuto do Eleito Local. Francisco Brito salientou o acordo como um "sinal claro de maturidade democrática e de responsabilidade institucional para com o poder local". Num comunicado dos Autarcas Social Democratas, o futuro presidente da Anafre aponta que o acordo "mostra que há reivindicações que são comuns a todos e que devem ser assumidas como prioridades nacionais”.