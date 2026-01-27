Revisão constitucional cava abismo entre Seguro e Ventura

27 jan, 2026 - 22:42 • Ricardo Vieira
Rever ou não rever a Constituição da República? O tema cavou um abismo de diferenças entre António José Seguro e André Ventura no debate desta terça-feira para a segunda volta das eleições presidenciais.
No frente a frente transmitido pela RTP, SIC e TVI - o único da segunda volta -, António José Seguro disse que não vê necessidade de mudanças na Lei Fundamental nem de "alterar o sistema de Governo" em Portugal para um regime mais presidencialista.
Em sentido contrário, André Ventura quer alterar a Constituição, não para reforçar os poderes presidenciais, mas para restringir as pensões vitalícias dos políticos, criminalizar o enriquecimento ilícito e alterar as nomeações partidárias de altos cargos públicos.
O candidato apoiado pelo Chega defende, por exemplo, que o procurador-geral da República possa ser escolhido dentro da "corporação no Ministério Público".
"Preferia, a ser escolhido pelos políticos", salientou.
António José Seguro não concordou. "Pergunto-lhe, uma nomeação corporativa do Procurador-Geral da República, a quem é que ele responde?", questionou o candidato apoiado pelo PS, pondo em causa o conhecimento de André Ventura sobre o assunto.
Sobre o combate ao enriquecimento ilícito, António José Seguro recordou uma proposta que apresentou, em 2011, e que foi chumbada na Assembleia da República. O candidato lamenta o "tempo perdido" desde aí no Parlamento e desafia Ventura a aproveitar a sua proposta.
Ventura insiste numa revisão constitucional para verdadeiras mudanças em matéria de enriquecimento ilícito, porque o Parlamento rejeitou as propostas do Chega.
"Já apresentei várias propostas para criminalizar o enriquecimento ilícito, que foram chumbadas pelo seu partido. Não estou de acordo porque querem uma proposta que não resolva nada, que ponha só uma espécie de falsidade documental sobre os crimes, em vez de ser o aumento do património", argumentou.
Presidenciais 2026
Sobre as pensões vitalícias dos políticos, André Ventura deu o exemplo dos socialistas José Sócrates e Armando Vara: "Acha bem que Armando Vara esteja a receber duas pensões vitalícias do Estado, um homem que nos roubou?"
António José Seguro considera que para acabar com esses subsídios “não se tem de alterar nenhuma Constituição”.
O antigo deputado na Assembleia da República, falou do seu caso pessoal e salientou que abdicou de receber uma subvenção vitalícia.
O candidato afirmou que, quando saiu do Parlamento, há 11 anos, poderia ter ainda pedido a subvenção e recebido, até ao momento, 300 mil euros: “Sabe quanto recebi? Zero. Porquê? Porque enquanto tiver cérebro e mãos para trabalhar, eu continuarei a fazê-lo”, declarou.