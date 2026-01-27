Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 jan, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Presidenciais 2026

Seguro lidera tracking poll da segunda volta com mais de 60%

27 jan, 2026 - 16:40 • Diogo Camilo

André Ventura surge na tracking poll com 26,5% - pouco mais do que teve na primeira volta. Seguro tem mais intenções de voto que Ventura entre homens e mulheres, em todas as faixas etárias e entre todos os estratos sociais.

A+ / A-

Depois de duas sondagens na última semana, António José Seguro surge destacado no regresso da tracking poll da Pitagórica, com mais de 60% das intenções de voto, enquanto André Ventura não tem mais de 30%.

O barómetro realizado para a TVI, CNN Portugal, Jornal de Notícias e TSF tem 608 entrevistados, entre os dias 24 e 26 de janeiro, e mostra apenas 7,3% de indecisos, enquanto 5,3% votariam branco ou nulo.

A sondagem mostra que António José Seguro consegue 60,9%, enquanto André Ventura tem 26,5% - pouco mais do que teve a 18 de janeiro -, mostrando que não há empate técnico (a margem de erro é de +/- 4,06%).

Seguro tem mais intenções de voto do que Ventura entre homens e mulheres, em todas as faixas etárias e entre todos os estratos sociais, havendo mais indecisos entre os jovens (8,8%) e no centro do país (10,2%).

Entre os que votaram na primeira volta, mais de metade dos eleitores de Cotrim, dois terços dos eleitores de Marques Mendes e mais de 75% dos eleitores de Gouveia e Melo dizem que votariam em Seguro, enquanto a percentagem em André Ventura fica sempre abaixo dos 15%.

Seguro lidera nova sondagem de segunda volta com 70% de intenções de voto

Presidenciais 2026

Seguro lidera nova sondagem de segunda volta com 70% de intenções de voto

No barómetro da Universidade Católica, a grande ma(...)

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 19h
  • 27 jan, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Quem era Alex Pretti, homem morto pela Border Patrol?

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Depressão Ingrid deixa o Norte pintado de branco

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Moçambicana descreve bairro inundado pelas cheias

Como é estar no futebol durante a guerra?

Como é estar no futebol durante a guerra?